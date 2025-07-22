Motosiklet-Traktör Çarpışması: 1 Ölü

Mersin'in Tarsus ilçesinde traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Gömmece Mahallesi'nde İsmail K. (19) idaresindeki motosikletle A.E'nin (39) kullandığı traktör çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İsmail K, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.??????????????