Motosikletle Yüzüstü Sürüşe 7 Bin lira Ceza

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, motosikletini yüzüstü uzanarak kullanıp trafiği güvenliğini tehlikeye düşüren E.A.'ya (18) 7 bin 313 lira ceza yazıldı, ehliyeti süresiz iptal edildi.

Adapazarı-Karasu kara yolunda bugün bir sürücünün motosikletini yüzüstü uzanarak kilometrelerce seyrettiği başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Sosyal medyada tepki çeken görüntüler üzerine Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri, 54 ACU 042 plakalı motosikletin sahibinin E.A. olduğunu belirledi. E.A. hakkında 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı. E.A.'ya 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerince 7 bin 313 TL trafik idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesi de süresiz iptal edildi. Motosiklet ise trafikten menedilerek yediemin otoparkına çekildi.