Motosikletlerden 'Milli Sürüş' Etkinliği
Motosikletlerden 'Milli Sürüş' Etkinliği

Motosikletlerden \'Milli Sürüş\' Etkinliği
28.03.2026 13:25
Bilecik'te 100 motosikletli, tarihi köprüyü simgeleyen 'Milli Sürüş' etkinliği düzenledi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, 100 motosikletlinin katılımıyla "Kuruluştan Kurtuluşa Milli Sürüş" etkinliği gerçekleştirildi.

Bilecik Valiliği, Bilecik Motosiklet Derneği, Çanakkale 18 Mart Motosiklet Derneği ile Maksar Arama Kurtarma Derneği işbirliğiyle bu yıl 2'ncisi düzenlenen program kapsamında Bilecik ve Eskişehir'den gelen motosikletliler, Ertuğrul Gazi Türbesi'nden aldıkları toprak ile Türk bayrağını, yarın Çanakkale Valisi Ömer Toraman'a teslim edecek.

Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı, Ertuğrul Gazi Türbesi'nin önünde, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte yaptığı konuşmada, söz konusu sürüşün geçmişten geleceğe köprü vazifesi gördüğünü söyledi.

Katılımcılara "yollarının açık olmasını" dileyen Yayabaşı, "Milli şuurumuzu yaşatmak adına gerçekleştirilen böyle bir etkinlikte sizlerle bir arada bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Allah, kaza bela vermesin." dedi.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut ise Osmanlı Devleti'nin temellerinin atıldığı ilçede düzenlenen etkinliğin Türk milletinin birlik ve beraberliğinin göstergelerinden biri olduğunu belirterek, "Bu sürüş, bizim ilelebet payidar kalacağımızın da işaretidir. Yolunuz açık olsun." ifadesini kullandı.

Bilecik Motosikletliler Derneği Başkanı Erol Yörümez de çıktıkları yolun yalnızca bir rotayı değil aynı zamanda geçmişlerine olan bağlılıklarının güçlü sembollerinden birini teşkil ettiğini dile getirdi.

Yolculukları boyunca tarihe olan vefalarını da yüreklerinde taşıyacaklarının altını çizen Yörümez, "Bu sürüş, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin güçlü bir timsalidir." değerlendirmesini yaptı.

Organizasyon, Türk bayrağı açılması, fotoğraf çekimi ve motosikletlilerin Çanakkale'ye hareket etmesinin ardından sona erdi.

Programa, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir ile diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Bilecik, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Motosikletlerden 'Milli Sürüş' Etkinliği - Son Dakika

Ayşe Tokyaz’ın katilinin yargılandığı Ejegül davasında tanık: Düşmeden önce ’yeter yeter’ diye bağırıyordu Ayşe Tokyaz'ın katilinin yargılandığı Ejegül davasında tanık: Düşmeden önce 'yeter yeter' diye bağırıyordu
Tayland’da yakıt krizi nedeniyle insanlar ellerinde bidonlarla petrollere akın etti Tayland'da yakıt krizi nedeniyle insanlar ellerinde bidonlarla petrollere akın etti
EGM Trafik Başkanı Mutlu: APP plaka denetimlerimiz 1 Nisan’da başlayacak EGM Trafik Başkanı Mutlu: APP plaka denetimlerimiz 1 Nisan'da başlayacak
KKTC Ekonomi Bakanı Olgun Amcaoğlu: Türkiye’nin barış çabası dünya için önemli bir katkı KKTC Ekonomi Bakanı Olgun Amcaoğlu: Türkiye'nin barış çabası dünya için önemli bir katkı
TSK’dan ihraç edilen Teğmen İzzet Talip Akarsu hakkında karar çıktı TSK’dan ihraç edilen Teğmen İzzet Talip Akarsu hakkında karar çıktı
Ali Şahin Parlatino’ya hitap etti: Dünya güçlünün adeta bir kraliyet ormanı Ali Şahin Parlatino'ya hitap etti: Dünya güçlünün adeta bir kraliyet ormanı

14:24
Trump’tan Prens Selman hakkında skandal sözler: G.tümü öpeceğini...
Trump'tan Prens Selman hakkında skandal sözler: G.tümü öpeceğini...
14:07
Sarunas Jasikevicius’u delirten soru Gazeteciyi rezil etti
Sarunas Jasikevicius'u delirten soru! Gazeteciyi rezil etti
14:02
Maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü Ali Koç bunu beklemiyordu
Maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü! Ali Koç bunu beklemiyordu
13:55
Yol kenarında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
Yol kenarında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
13:22
İzzet Ulvi Yönter’in istifası sonrası Bahçeli’den ilk açıklama
İzzet Ulvi Yönter'in istifası sonrası Bahçeli'den ilk açıklama
13:01
Otel odasındaki baskından şok detay: Yedek telefon sevgilinin iç çamaşırından çıktı
Otel odasındaki baskından şok detay: Yedek telefon sevgilinin iç çamaşırından çıktı
SON DAKİKA: Motosikletlerden 'Milli Sürüş' Etkinliği - Son Dakika
