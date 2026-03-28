Motosikletlerden \'Milli Sürüş\' Etkinliği

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, 100 motosikletlinin katılımıyla "Kuruluştan Kurtuluşa Milli Sürüş" etkinliği gerçekleştirildi.

Bilecik Valiliği, Bilecik Motosiklet Derneği, Çanakkale 18 Mart Motosiklet Derneği ile Maksar Arama Kurtarma Derneği işbirliğiyle bu yıl 2'ncisi düzenlenen program kapsamında Bilecik ve Eskişehir'den gelen motosikletliler, Ertuğrul Gazi Türbesi'nden aldıkları toprak ile Türk bayrağını, yarın Çanakkale Valisi Ömer Toraman'a teslim edecek.

Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı, Ertuğrul Gazi Türbesi'nin önünde, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte yaptığı konuşmada, söz konusu sürüşün geçmişten geleceğe köprü vazifesi gördüğünü söyledi.

Katılımcılara "yollarının açık olmasını" dileyen Yayabaşı, "Milli şuurumuzu yaşatmak adına gerçekleştirilen böyle bir etkinlikte sizlerle bir arada bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Allah, kaza bela vermesin." dedi.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut ise Osmanlı Devleti'nin temellerinin atıldığı ilçede düzenlenen etkinliğin Türk milletinin birlik ve beraberliğinin göstergelerinden biri olduğunu belirterek, "Bu sürüş, bizim ilelebet payidar kalacağımızın da işaretidir. Yolunuz açık olsun." ifadesini kullandı.

Bilecik Motosikletliler Derneği Başkanı Erol Yörümez de çıktıkları yolun yalnızca bir rotayı değil aynı zamanda geçmişlerine olan bağlılıklarının güçlü sembollerinden birini teşkil ettiğini dile getirdi.

Yolculukları boyunca tarihe olan vefalarını da yüreklerinde taşıyacaklarının altını çizen Yörümez, "Bu sürüş, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin güçlü bir timsalidir." değerlendirmesini yaptı.

Organizasyon, Türk bayrağı açılması, fotoğraf çekimi ve motosikletlilerin Çanakkale'ye hareket etmesinin ardından sona erdi.

Programa, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir ile diğer ilgililer katıldı.