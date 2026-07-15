Motosikletlilerden 15 Temmuz\'a özel konvoy

İstanbul'da motosiklet sürücüleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türk bayraklarıyla donattıkları araçlarıyla Saraçhane'den Kısıklı'ya konvoy düzenledi.

Fatih Saraçhane Parkı'nda bir araya gelen Siyah Sancak Motosiklet Kulübü ve Muhafazakar Motorcular Kulübü Derneği üyesi 100 motosikletli, 15 Temmuz şehitleri için dua etti.

Daha sonra Türk bayraklarıyla süsledikleri motosikletleriyle kornalar eşliğinde yola çıkan sürücüler, Fevzipaşa Caddesi, Haliç Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü güzergahını izleyerek Kısıklı'ya ulaştı.

Kısıklı Parkı'nda motosikletliler adına açıklama yapan Siyah Sancak Motosiklet Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Aşkar, bugün burada 15 Temmuz şehitlerini rahmet ve minnetle anmak için toplandıklarını söyledi.

Darbe girişimi gecesi vatanı, bayrağı ve milleti için canını ortaya koyan kahramanları asla unutmayacaklarını dile getiren Aşkar, şöyle konuştu:

"Siyah Sancak Motosiklet Kulübü ve Muhafazakar Motorcular Kulübü olarak, şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak, birlik ve beraberliğimizi göstermek adına bu sürüşü gerçekleştirdik. Başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin."

Açıklamanın ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.