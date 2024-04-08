Mozambik Adası'nda Tekne Kazası: En Az 91 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Mozambik Adası'nda Tekne Kazası: En Az 91 Kişi Hayatını Kaybetti

Mozambik'in Nampula eyaletine bağlı Mozambik Adası yakınlarında aşırı yüklenmiş bir teknenin alabora olması sonucu en az 91 kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında çocuklar da bulunuyor. 34 kişi kaybolurken, 5 kişi sağ kurtuldu. Kazayla ilgili soruşturma yürütmek üzere çok sektörlü bir ekip kuruldu.

08.04.2024 09:14  Güncelleme: 09:16
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MAPUTO, 8 Nisan (Xinhua) -- Mozambik'in kuzeyindeki Nampula eyaletine bağlı Mozambik Adası yakınlarında Pazar günü aşırı yüklenmiş bir teknenin alabora olması sonucu en az 91 kişi hayatını kaybetti.

Devlete ait Mozambik Radyosu'na göre ölenler arasında çocuklar da vardı. Olayda 34 kişi kaybolurken, 5 kişinin ise sağ kurtulduğu belirtildi.

Habere göre Nampula Eyalet Sekreteri Jaime Neto, Mossuril bölgesinden hareket eden derme çatma feribotun toplam 130 yolcu taşımakta olduğunu bildirdi.

Neto, radyoya yaptığı açıklamada, yolcuların kolera salgınıyla ilgili yanlış bilgilendirme nedeniyle paniğe kapılarak memleketlerini terk eden insanlardan oluştuğunu söyledi.

Yetkili, "Tekne bu kadar fazla insanı taşıyacak nitelikte değildi. Nihayetinde bir balıkçı teknesiydi. Kolera salgınıyla yanlış bilgi alan insanlar tekneye akın etmiş" dedi.

Kayıpları aramaya devam etmek ve kazayla ilgili soruşturma yürütmek üzere çok sektörlü bir ekip kuruldu.

Kaynak: Xinhua

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