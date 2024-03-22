Mozambik'te Kaçak Avcıya 30 Yıl Hapis Cezası Verildi - Son Dakika
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Mozambik'te Kaçak Avcıya 30 Yıl Hapis Cezası Verildi

Mozambik'te 42 aslan, 20 fil ve 4 gergedanı öldürmekle suçlanan kaçak avcı Chabane Assuba, başkent Maputo'da görülen dava sonucunda 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Assuba ayrıca kara para aklama ve yasaklı hayvanları katletme suçlarından da para cezası aldı. Aralık 2022'de Assuba'nın evine düzenlenen operasyonda çok sayıda hayvan kalıntısı ele geçirilmişti.

22.03.2024 14:37  Güncelleme: 14:42
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Mozambik'te 42 aslan, 20 fil ve 4 gergedanı öldürmekle suçlanan kaçak avcıya 30 yıl hapis cezası verildi.

Mozambik Ulusal Radyosunun haberine göre, başkent Maputo'da, kaçak avcı Chabane Assuba hakkındaki dava görüldü.

Yargılama sonucu 42 aslan, 20 fil ve 4 gergedanı avlamakla suçlanan Assuba, 30 yıl hapse mahkum edildi.

Assuba'ya ayrıca kara para aklama ve yasaklı hayvanları katletme suçlarından para cezası kesildi.

Güvenlik güçlerince Aralık 2022'de Assuba'nın evine düzenlenen operasyonda çok sayıda hayvan kalıntısı ele geçirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mozambik'te Kaçak Avcıya 30 Yıl Hapis Cezası Verildi - Son Dakika

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