Mozambik'te Kaçak Avcıya 30 Yıl Hapis Cezası Verildi

Nazlı Sinem Erköseoğlu Davası: Can Paksoy Üçüncü Kez Beraat Etti

Beyoğlu'nda, bir apartman boşluğunda cansız bedeni bulunan Nazlı Sinem Erköseoğlu'nu öldürdükleri iddiasıyla yargılandıkları davada 2 kez beraat eden Can Paksoy hakkında mahkeme üçüncü kez aynı karara hükmetti. Paksoy, suçsuz olduğunu iddia ederek, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Müştekilerin mahkemeyi ve kamuoyunu yanıltmaya çalıştığını savunan Paksoy, beraat kararı ve yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti.