Mozambik'te Muhalefet Lideri Kaçırıldı

Mozambik'te muhalefet partisi Demokratik Devrim'in lideri Vitano Singano'nun, kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı bildirildi.

Singano'nun avukatı Sergio Matsimhe, dün yerel basına yaptığı açıklamada, muhalefet liderinin, 2 Temmuz'da Sofala eyaletinin başkenti Beira'da 6 kişi tarafından zorla bir araca bindirilerek kaçırıldığını belirtti.

Matsimhe, görgü tanıklarının ifadelerine göre Singano'nun, silahlı kişiler tarafından durdurulduğunu ve plakası tespit edilen bir araca zorla bindirildiğini aktardı.

Yerel basın, kaçırılma olayına karışan kişilerden bazılarının ana muhalefet partisi Mozambik Ulusal Direnişi (Renamo) ile bağlantılı olabileceğini öne sürdü. Ancak parti yetkilileri ve güvenlik makamlarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Vitano Singano, Kasım 2024'te "devlete karşı komplo kurmak" suçlamasıyla gözaltına alınmış, yaklaşık altı ay tutuklu kaldıktan sonra Mayıs 2025'te serbest bırakılmıştı.

Demokratik Devrim Partisi ise o tarihten bu yana yöneltilen suçlamaların içeriğiyle ilgili kamuoyuna herhangi bir açıklama yapılmadığını vurguluyor.