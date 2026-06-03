MS Farkındalığı İçin Etkinlik Düzenlendi - Son Dakika
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MS Farkındalığı İçin Etkinlik Düzenlendi

MS Farkındalığı İçin Etkinlik Düzenlendi
03.06.2026 16:20
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Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'nde, MS hastalığına yönelik farkındalık artırma etkinliği gerçekleştirildi.

Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Multipl Skleroz (MS) hastalığına yönelik farkındalığın artırılması amacıyla hastalar ve doktorların katılımıyla etkinlik düzenlendi.

"Dünya MS Günü" kapsamında hastanenin başhekimlik binasındaki konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, doktorlar MS hastalığının güncel durumu ve tedavisindeki gelişmeleri değerlendirirken, hastalar da yaşadıkları atakları ve başa çıkma yöntemlerini anlattı.

Hastalığa ilişkin bilgi veren Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Klinik Şefi Doç. Dr. Mesrure Köseoğlu, dünyada 3 milyon, Türkiye'de ise 80 bin civarında MS hastası olduğunu söyledi.

MS ile ilgili farkındalığın giderek arttığına dikkati çeken Köseoğlu, MS'nin sadece o bireyin hastalığı değil, toplumun da yaşadığı süreç olduğunu belirtti.

Köseoğlu, farkındalığı artırmak için özellikle MS'li bireyler ve ailelerle bu tarz buluşmalara çok önem verdiklerini ve etkinlikleri yılda birkaç kez tekrarlamayı amaçladıklarını ifade etti.

MS'li bireylerin erken tanı alıp tedavilerini düzgün takip ettiklerinde hayatlarına normal, başarılı ve üretken devam edebildiklerini belirten Köseoğlu, "MS, kronik ve ilerleyen bir hastalık. Kabullenme ve mücadele süreci de zordur. Hastalarım, MS tanısı aldıktan sonra önce şok dönemi yaşıyor. Daha sonra depresyon süreci başlıyor. Bunları bazı hastalar kısa sürede atlatırken, bazıları da uzun yıllar devam edebiliyor." dedi.

Köseoğlu, durumu kabullenip savaşma aşamasına geçen MS'li hastalarda olumlu ilerleme gördüklerini anlattı.

Her hastaya özel tedavi yöntemi

Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği'nden Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Demir ise MS'nin, bağışıklık sisteminin merkezi sinir sistemindeki hücrelere saldırması sonucu ortaya çıkan bir hastalık olduğunu kaydetti.

Hastanede 3 bin civarında hastanın takip ve tedavisinin yapıldığını belirten Demir, her hastaya özel tedavi yöntemi uygulandığını söyledi.

Demir, hastalara özellikle D vitamini takviyesi ve Akdeniz tipi beslenmeyi önerdiklerini anlatarak, sigara, alkol kullanılmaması, stresten uzak durulması ve egzersiz yapılması gerektiğini aktardı.

Hastalardan Sinan Akşit de 1999'dan beri MS ile yaşadığını belirterek, tenis oynarken çift görmeye başlamasıyla tetkik ve tahlillerinin ardından MS tanısı aldığını ifade etti.

Aynı zamanda hastanenin üroloji kliniğinde uzman doktor olan Akşit, düzenli takip ve tedavilerle 26 yıldır hayatını sorunsuz sürdürdüğünü dile getirdi.

Kaynak: AA

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