MSB, A Milli Futbol Takımı'na başarı mesajı yayınladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

MSB, A Milli Futbol Takımı'na başarı mesajı yayınladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Hollanda karşısında yarı final için mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'na, Mehmetçiğin başarı mesajlarını içeren bir video yayınladı. Videoda, Türk bayrakları ve milli takım forması açan Mehmetçikler, milli takıma başarı dileklerini iletti. MSB, A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024'te elde edeceği her başarının, askerlerimizi de sevince boğacağını belirtti.

06.07.2024 15:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2024 Avrupa Futbol Şampiyonasında (EURO 2024) Hollanda karşısında yarı final için mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'na, Mehmetçiğin başarı mesajlarını ilettiği video yayınladı.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final maçında bugün gerçekleşecek Türkiye-Hollanda karşılaşması öncesinde A Milli Futbol Takımı'na özel bir video paylaşıldı.

Videoda, karada, denizde ve havada görev yapan Mehmetçik, Türk bayrakları ve milli takım forması açarak, milli takıma başarı dileklerini iletti.

Paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Milli ruh, milli güç.Türk Silahlı Kuvvetlerimizin korkusuz ve kahraman Mehmetçiklerinden, bu akşam Hollanda karşısında yarı final için mücadele edecek olan 'Bizim Çocuklar'a mesaj var: A Milli Futbol Takımımızın EURO 2024'te sağlayacağı her başarı milletimizle birlikte engin dağlarda, amansız denizlerde ve hudutsuz göklerde görev yapan askerlerimizi de sevince boğacak. Haydi Türkiye, hep birlikte zafere."

Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, A Milli Futbol Takımı, Milli Takım, Hollanda, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSB, A Milli Futbol Takımı'na başarı mesajı yayınladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:09 İşin içinde yasak aşk var Ailelerinin evliliklerine onay vermediği inşaat mühendisi ve sevgilisi canına kıydı İşin içinde yasak aşk var! Ailelerinin evliliklerine onay vermediği inşaat mühendisi ve sevgilisi canına kıydı
14:01 Ancak bu kadar tesadüf olur Almanların turnuvaya veda ettiği stadın ismine bakın: MHP Arena Ancak bu kadar tesadüf olur! Almanların turnuvaya veda ettiği stadın ismine bakın: MHP Arena
13:41 İran’ın Türk kökenli cumhurbaşkanı Seçim zaferini kutladığı şarkı törene damga vurdu İran'ın Türk kökenli cumhurbaşkanı! Seçim zaferini kutladığı şarkı törene damga vurdu
12:20 Berlin’de toplanan taraftarlar Milli Takım otobüsünü bozkurt işaretiyle karşıladı Berlin'de toplanan taraftarlar Milli Takım otobüsünü bozkurt işaretiyle karşıladı
10:25 Günlük kiralık evde ölüm randevusu Cinayet anına ilişkin detaylar kan dondurdu Günlük kiralık evde ölüm randevusu! Cinayet anına ilişkin detaylar kan dondurdu
14:15 Köfn grubu dağıldı Solist Salman Tin tek başına konser verdi Köfn grubu dağıldı! Solist Salman Tin tek başına konser verdi
13:44 Dünya Güzellerim’in setinde olay çıktı Bülent Ersoy, yönetmeni dövmek için 6 saat bekledi Dünya Güzellerim'in setinde olay çıktı! Bülent Ersoy, yönetmeni dövmek için 6 saat bekledi
13:17 Kaçak elektriğini kesmeye gelen personeli tüfek doğrultarak tehdit etti Kaçak elektriğini kesmeye gelen personeli tüfek doğrultarak tehdit etti
12:31 Hasan Can Kaya yeni sezona bomba gibi geliyor Konuğu bile şimdiden belli Hasan Can Kaya yeni sezona bomba gibi geliyor! Konuğu bile şimdiden belli
11:56 Şahan Gökbakar, Merih Demiral’a verilen cezadan dolayı UEFA’ya verip veriştirdi: İkiyüzlü Şahan Gökbakar, Merih Demiral'a verilen cezadan dolayı UEFA'ya verip veriştirdi: İkiyüzlü
11:42 Yok böyle hırs Genç kadın, kovulduğu işyerini satın aldı Yok böyle hırs! Genç kadın, kovulduğu işyerini satın aldı
11:10 Begüm Öner, Türkiye ve Yunanistan’daki tatil fiyatlarını karşılaştırdı: Ciddi bir fark var, çok üzücü Begüm Öner, Türkiye ve Yunanistan'daki tatil fiyatlarını karşılaştırdı: Ciddi bir fark var, çok üzücü
10:58 Türkiye ile görüşmelerde önemli rol oynayacaktı Esad’ın danışmanı şüpheli bir kazada öldü Türkiye ile görüşmelerde önemli rol oynayacaktı! Esad'ın danışmanı şüpheli bir kazada öldü
10:50 Kutlama sırasında yaptığı hata yüzünden canından oldu Ölüm anı kamerada Kutlama sırasında yaptığı hata yüzünden canından oldu! Ölüm anı kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2024 15:49:21. #1.12#
SON DAKİKA: MSB, A Milli Futbol Takımı'na başarı mesajı yayınladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement