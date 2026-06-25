MSB acı haberi duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu - Son Dakika
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MSB acı haberi duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu

MSB acı haberi duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu
25.06.2026 13:24
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Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde rahatsızlanan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin'in kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olduğunu duyurdu. Acı haberi duyuran Bakanlık, kahraman askerin 24 Haziran'da şehadete ulaştığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde görev yapan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin'in şehit olduğunu duyurdu.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde rahatsızlanan kahraman silah arkadaşımız Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin, helikopter ile havadan tahliyesinin yapıldığı Gaziantep Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 24 Haziran'da şehit olmuştur."

MSB acı haberi duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu

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Son Dakika Güncel MSB acı haberi duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: MSB acı haberi duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu - Son Dakika
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