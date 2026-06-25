Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde görev yapan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin'in şehit olduğunu duyurdu.
MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde rahatsızlanan kahraman silah arkadaşımız Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin, helikopter ile havadan tahliyesinin yapıldığı Gaziantep Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 24 Haziran'da şehit olmuştur."
Son Dakika › Güncel › MSB acı haberi duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu - Son Dakika
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