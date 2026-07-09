MSB CAATSA Yaptırımlarını Eleştirdi

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), "Beklentimiz, müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan CAATSA yaptırımları ile savunma sanayimize yönelik açık veya örtülü tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır." ifadesi kullanıldı.

Bakanlık tarafından, Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularına ilişkin açıklama yapıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 36.? ?NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde CAATSA yaptırımlarına ilişkin açıklamalarının sorulması üzerine Bakanlık tarafından, "Türkiye, NATO'nun güçlü ve etkin bir müttefiki olarak İttifak'ın caydırıcılığına ve ortak güvenliğine önemli katkılar sunmaya devam etmektedir. Daha önce de ifade ettiğimiz üzere beklentimiz, müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan CAATSA yaptırımları ile savunma sanayimize yönelik açık veya örtülü tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Bu çerçevede, ABD Başkanı tarafından yapılan açıklamaları memnuniyetle karşılıyor, müttefiklerimizle kısıtlamalar yerine karşılıklı güven ve dayanışmanın güçlendirilmesinden yana bir yaklaşımı benimsiyoruz." açıklaması yapıldı.

Basın mensupları, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, Türkiye'nin F-35 alma ihtimaline karşı çıktığı açıklamalarını da sordu.

Sorular üzerine Bakanlık tarafından, "Ülkemiz, bölgemizde barış ve istikrarın korunmasından, mevcut meselelerin yapıcı diyalog ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde ele alınmasından yanadır. Bu kapsamda, gerilimi artırabilecek söylemlerden kaçınılmasının ikili ilişkilere olumlu katkı sağlayacağını bir kez daha ifade ediyor, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, kendisine tehdit oluşturmayan hiç kimse için tehdit olmadığını bir kez daha hatırlatıyoruz." yanıtı verildi.

(Bitti)