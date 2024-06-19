MSB, Çanakkale'deki Orman Yangınına Destek Veriyor

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dün Çanakkale'de başlayan orman yangınını söndürme çalışmalarına destek için görevlendirilen 2 helikopter ile itfaiye, arazi aracı ve personelin çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

MSB'den Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde tarım arazisinde ve ormanlık alanda etkili olan yangına ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde dün başlayan orman yangınını söndürme çalışmalarına, Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait 2 helikopter, 2 itfaiye, 2 arazi aracı ve görevli personelimizle destek sağlamaya devam ediyoruz."