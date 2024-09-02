Irak Kuzeyine Hava Harekatı: 20 Terör Hedefi İmha Edildi - Son Dakika
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Irak Kuzeyine Hava Harekatı: 20 Terör Hedefi İmha Edildi

Milli Savunma Bakanlığı, 2 Eylül 2024 tarihinde Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerine hava harekatı düzenlediğini açıkladı. Harekatta, PKK/KCK ve diğer terörist unsurları hedef alınarak, içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin bulunduğu değerlendirilen 20 hedef imha edildi. MSB, hava harekatında yerli ve milli mühimmat kullanıldığını ve terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

02.09.2024 23:19
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MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca (MSB), Irak kuzeyinde bulunan Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerine düzenlenen hava harekatında; içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 20 hedefin imha edildiği açıklandı.

MSB tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, "PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak kuzeyinde bulunan Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerindeki terörist hedeflerine 02 Eylül 2024 tarihinde hava harekatı icra edilmiş, icra edilen hava harekatı ile Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 20 hedef imha edildi" denildi.

'TSK TERÖRLE MÜCADELEYE SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR KARARLILIKLA DEVAM EDECEK'

MSB tarafından yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"İcra edilen bu hava harekatında azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekat sırasında; masum insanların, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Irak Kuzeyine Hava Harekatı: 20 Terör Hedefi İmha Edildi - Son Dakika

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