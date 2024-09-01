MSB: Irak ve Suriye'de 17 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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MSB: Irak ve Suriye'de 17 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 15 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Gerçekleştirilen operasyonların görüntüleri paylaşılarak, 'Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek' denildi.

01.09.2024 12:35
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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 15 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal hesabından yapılan paylaşımda, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Metina ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 15 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Gerçekleştirilen operasyonların görüntüleri paylaşılarak, "Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek" denildi.

Kaynak: ANKA

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