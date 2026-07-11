Srebrenitsa Soykırımı'nın 31. Yılında MSB'den Anma Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Srebrenitsa Soykırımı'nın 31. Yılında MSB'den Anma Mesajı

11.07.2026 11:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "insanlık tarihine kara bir leke olarak kazınan, Avrupa'nın orta yerinde caniler tarafından katledilerek soykırıma uğrayan Srebrenitsa şehitlerini" andı.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "insanlık tarihine kara bir leke olarak kazınan, Avrupa'nın orta yerinde caniler tarafından katledilerek soykırıma uğrayan Srebrenitsa şehitlerini" andı.

MSB, Srebrenitsa Soykırımı'nın 31'inci yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından, "İnsanlık tarihine kara bir leke olarak kazınan, Avrupa'nın orta yerinde caniler tarafından katledilerek soykırıma uğrayan Srebrenitsa şehitlerimizi rahmetle anıyor, Boşnak kardeşlerimizin acılarını yürekten paylaşıyoruz. Srebrenitsa'yı unutmadık, unutturmayacağız" mesajını paylaştı.

Kaynak: ANKA

Milli Savunma Bakanlığı, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Srebrenitsa Soykırımı'nın 31. Yılında MSB'den Anma Mesajı - Son Dakika

Trump’ın uçak değişikliğiyle ilgili çarpıcı iddia: Füze savunma sistemi bulunmuyor Trump'ın uçak değişikliğiyle ilgili çarpıcı iddia: Füze savunma sistemi bulunmuyor
Annenin sevgilisinden iki kızına istismar Ülkeden kaçtı, baskın sonrası dönüp teslim oldu Annenin sevgilisinden iki kızına istismar! Ülkeden kaçtı, baskın sonrası dönüp teslim oldu
Tanju Özcan: Bu kadar masum olduğumu ben bile bilmiyordum Tanju Özcan: Bu kadar masum olduğumu ben bile bilmiyordum
Cilo Dağı’nda temmuzda kar mücadelesi Cilo Dağı'nda temmuzda kar mücadelesi
Yenidoğan Çetesi davasının 9. duruşması başladı Yenidoğan Çetesi davasının 9. duruşması başladı
Kocaeli’de 4 kişilik grup, bir kişiyi cadde ortasında demir sopalarla darbetti Kocaeli'de 4 kişilik grup, bir kişiyi cadde ortasında demir sopalarla darbetti

11:29
Dikkat Kavurucu sıcaklar geliyor: O bölgemizde termometreler 40 dereceyi görecek
Dikkat! Kavurucu sıcaklar geliyor: O bölgemizde termometreler 40 dereceyi görecek
11:22
Resmi Gazete’de yayımlandı Memurların tazminat sistemi değişti
Resmi Gazete'de yayımlandı! Memurların tazminat sistemi değişti
10:35
NATO Zirvesi’nde liderlere içki ikram edildi mi Merak edilen soruya yanıt geldi
NATO Zirvesi’nde liderlere içki ikram edildi mi? Merak edilen soruya yanıt geldi
10:35
Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı o isim mi olacak “Mansur Yavaş yüzde 60 aldıysa...“
Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı o isim mi olacak? "Mansur Yavaş yüzde 60 aldıysa..."
10:18
NATO Zirvesi varken tatile giden başkan döner dönmez gözaltına alınacak
NATO Zirvesi varken tatile giden başkan döner dönmez gözaltına alınacak
09:47
Bir annenin yardım çığlığı: Ben yaşıyorken hakkımı savunun
Bir annenin yardım çığlığı: Ben yaşıyorken hakkımı savunun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2026 11:57:58. #7.12#
SON DAKİKA: Srebrenitsa Soykırımı'nın 31. Yılında MSB'den Anma Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.