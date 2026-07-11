Srebrenitsa Soykırımı'nın 31. Yılında MSB'den Anma Mesajı

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "insanlık tarihine kara bir leke olarak kazınan, Avrupa'nın orta yerinde caniler tarafından katledilerek soykırıma uğrayan Srebrenitsa şehitlerini" andı.

MSB, Srebrenitsa Soykırımı'nın 31'inci yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından, "İnsanlık tarihine kara bir leke olarak kazınan, Avrupa'nın orta yerinde caniler tarafından katledilerek soykırıma uğrayan Srebrenitsa şehitlerimizi rahmetle anıyor, Boşnak kardeşlerimizin acılarını yürekten paylaşıyoruz. Srebrenitsa'yı unutmadık, unutturmayacağız" mesajını paylaştı.