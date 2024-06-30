MSB: Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Pençe-Kilit Operasyonu'nda 7 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgeleri ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçik, kahramanca ve fedakarca mücadeleye devam ediyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 3 PKK/ YPG'li terörist ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlediği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri yer aldı.