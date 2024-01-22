MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 14 PKK/YPG\'li terörist etkisiz hale getirildi

23:24 • •
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 14 PKK/ YPG'li teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 14 PKK/YPG'li teröristi ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.
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