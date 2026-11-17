MSB, Hakkari Şemdinli'de 14 kilo 709 gram uyuşturucunun ele geçirildiğini bildirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MSB, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde hudut hattında icra edilen arama tarama faaliyetinde 14 kilo 709 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı. Bakanlık, ele geçirilen maddenin Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildiğini bildirdi.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari Şemdinli hudut hattında 14 kilo 709 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.
Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, hudutlarımızın güvenliğini muhafaza etmek ve yasa dışı faaliyetlere geçit vermemek adına yürüttüğü kararlı görevini azimle sürdürüyor. Hudut kartallarımız, Şemdinli/Hakkari hudut hattında icra ettiği arama tarama faaliyeti kapsamında 14 kilo 709 gram uyuşturucu madde daha ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi" denildi.
Kaynak: DHA
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