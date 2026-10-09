MSB, Hanya'daki güven artırıcı önlemler toplantısının olumlu geçtiğini bildirdi - Son Dakika
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MSB, Hanya'daki güven artırıcı önlemler toplantısının olumlu geçtiğini bildirdi

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MSB, Türkiye ile Yunanistan arasındaki Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı'nın yeni turunun Hanya'da olumlu geçtiğini bildirdi. Toplantıda 2026 önlemleri gözden geçirildi, 2027 planı ele alındı; bir sonraki toplantı Türkiye'de yapılacak.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ve Yunanistan arasındaki Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı'nın yeni turunun Girit'te yapıldığını ve olumlu bir havada gerçekleştiğini bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, bugün gerçekleştirilen toplantının, Yunanistan Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde Girit Adası'ndaki Hanya kentinde gerçekleştiği belirtildi.

Her iki heyetin de büyükelçiler ve üst düzey askerler ile sivil yetkililerden oluştuğu ifade edilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Toplantıda her iki taraf 2026 yılı boyunca daha önce mutabık kalınan Güven Artırıcı Önlemleri gözden geçirmiş ve 2027 yılı uygulama planını ele almıştır. Toplantı olumlu bir havada gerçekleştirilmiştir. Bir sonraki toplantı Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir."

Paylaşımda, toplantıya ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

Kaynak: AA
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