Irak ve Suriye'de 16 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Irak ve Suriye'de 16 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgeleri ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 16 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

02.06.2024 12:09
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Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde toplam 16 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

"OPERASYONLAR AZİM VE KARARLILIKLA DEVAM EDECEK"

Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden "Öngörülemez, Alışılmadık, Süratli ve Sürekli" başlığıyla duyurulan gelişmeyle ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 14 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edilecek!"

Irak ve Suriye\'de 16 PKK/YPG\'li terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Irak ve Suriye'de 16 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ozgur Turker: Habire olduruyoz bitmiyolar. Hic dusunduk mu acaba neden diye. Baska birseyler var oraya odaklansak kokten cozum olsa. Sinirlarinda kursun atilmayan ulkeler var. Neden boyle bir ulke olamiyoruz acaba? Kim ya da kimler buna engel olamiyor. Uzaktan kumandayi elinde tutanla cozebilsek olayi, Mehmetcik da bi huzurlu uyku uyusa. Bitlis’te korkarak, eli tetikte ama her an ulkem icin olmeye hazir askerlik yapan birisi olarak cok merak ediyorum 1 0 Yanıtla

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