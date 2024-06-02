Irak ve Suriye\'de 16 PKK/YPG\'li terörist etkisiz hale getirildi

Ozgur Turker:

Habire olduruyoz bitmiyolar. Hic dusunduk mu acaba neden diye. Baska birseyler var oraya odaklansak kokten cozum olsa. Sinirlarinda kursun atilmayan ulkeler var. Neden boyle bir ulke olamiyoruz acaba? Kim ya da kimler buna engel olamiyor. Uzaktan kumandayi elinde tutanla cozebilsek olayi, Mehmetcik da bi huzurlu uyku uyusa. Bitlis’te korkarak, eli tetikte ama her an ulkem icin olmeye hazir askerlik yapan birisi olarak cok merak ediyorum