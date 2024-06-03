MSB, Kara Kuvvetleri Komutanlığına 25 Bin Uzman Erbaş Alacak - Son Dakika
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MSB, Kara Kuvvetleri Komutanlığına 25 Bin Uzman Erbaş Alacak

MSB, Kara Kuvvetleri Komutanlığına 25 Bin Uzman Erbaş Alacak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetleri Komutanlığına 25 bin uzman erbaş alınacağını duyurdu. Bakanlık, 2024 Yılı 2. Dönem Uzman Erbaş Temini Başvuru Kılavuzu'nu yayımladı. Başvurular, 30 Haziran saat 23.59'da sona erecek ve internet üzerinden yapılacak. Uzman erbaş temin faaliyetleri, Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen kontenjan dahilinde piyade, tank, topçu, hava savunma, istihkam, muhabere, ulaştırma, bakım, ikmal, mühimmat, sıhhiye ve veteriner sınıflarında gerçekleştirilecek.

03.06.2024 19:27
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetleri Komutanlığına 25 bin uzman erbaş alınacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2024 Yılı 2. Dönem Uzman Erbaş Temini Başvuru Kılavuzu yayımlandı.

Bakanlığın "https://personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden yapılacak başvurular, 30 Haziran saat 23.59'da sona erecek.

Uzman erbaş temin faaliyetleri, Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen kontenjan dahilinde "piyade, tank, topçu, hava savunma, istihkam, muhabere, ulaştırma, bakım, ikmal, mühimmat, sıhhiye ve veteriner" sınıflarında olacak.

Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Piyade, Politika, Güncel, Son Dakika

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