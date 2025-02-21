Msb: Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu Şehit Oldu

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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'nun dün Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, PKK terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 20 Şubat 2025 tarihinde, BTÖ mensupları ile çıkan çatışmada kahraman silah arkadaşımız P.Söz. Er Mustafa USLU şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadesi kullanıldı.