MSB, Suriye ve Yunanistan hudut hatlarında 6 şüpheliyi yakaladı - Son Dakika
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MSB, Suriye ve Yunanistan hudut hatlarında 6 şüpheliyi yakaladı

MSB, Suriye ve Yunanistan hudut hatlarında 6 şüpheliyi yakaladı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Yunanistan hudut hatlarında yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 3 FETÖ ve 1 DEAŞ mensubu olmak üzere toplam 6 şüpheliyi yakaladığını duyurdu.

16.07.2024 17:25
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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), 3'ü FETÖ, 1'i de DEAŞ mensubu 6 şüphelinin Suriye ve Yunanistan hudut hatlarında yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ, 1'inin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

Kaynak: DHA

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