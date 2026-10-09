MSB, TCG Burgazada'nın NATO SNMG-2 görevine katıldığını açıkladı

MSB, TCG Burgazada'nın NATO SNMG-2 görevine katıldığını açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MSB, TCG Burgazada korvetinin NATO SNMG-2 görevine katıldığını duyurdu. Korvet, 3 Ekim'de İspanya ve İtalya unsurlarıyla Akdeniz'de, 7 Ekim 2026'da SNMG-2 unsurlarıyla Orta Akdeniz'de eğitim yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Burgazada korvetinin NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) görevine iştirak ettiğini bildirdi.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:
"TCG Burgazada korveti, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) görevine iştirak ediyor. TCG Burgazada korveti, İspanya Deniz Kuvvetleri unsurları ESPS Blas de Lezo, ESPS Patino ve İtalya Deniz Kuvvetleri unsuru ITS Martinengo ile 3 Ekim'de Akdeniz'de eğitimler, 7 Ekim 2026 tarihinde SNMG-2 unsurları ile Orta Akdeniz'de eğitimler gerçekleştirdi."
Paylaşımda, göreve ilişkin fotoğraflar da yer aldı.
Kaynak: AA
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