MSB, TCG Burgazada'nın NATO SNMG-2 görevine katıldığını açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Burgazada korvetinin NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) görevine iştirak ettiğini bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"TCG Burgazada korveti, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) görevine iştirak ediyor. TCG Burgazada korveti, İspanya Deniz Kuvvetleri unsurları ESPS Blas de Lezo, ESPS Patino ve İtalya Deniz Kuvvetleri unsuru ITS Martinengo ile 3 Ekim'de Akdeniz'de eğitimler, 7 Ekim 2026 tarihinde SNMG-2 unsurları ile Orta Akdeniz'de eğitimler gerçekleştirdi."

Paylaşımda, göreve ilişkin fotoğraflar da yer aldı.