MSB, TCG Sarucabey'in 41 yılın ardından İzmir'de hizmet dışına ayrıldığını bildirdi

MSB, TCG Sarucabey'in 41 yılın ardından İzmir'de hizmet dışına ayrıldığını bildirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MSB, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde 1985'ten bu yana 41 yıl hizmet veren TCG Sarucabey çıkarma gemisinin 15 Eylül 2026'da İzmir Tersane Komutanlığında törenle hizmet dışına ayrıldığını bildirdi. Gemi aynı törenle 'münfesih gemi' statüsüne alındı.
Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde 41 yıl hizmet veren TCG Sarucabey çıkarma gemisinin hizmet dışına ayrılarak "münfesih gemi" statüsüne alındığı bildirildi.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "1985 yılından bu yana 41 yıl boyunca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde hizmet veren TCG Sarucabey çıkarma gemisi, 15 Eylül 2026 tarihinde İzmir Tersane Komutanlığında düzenlenen törenle hizmet dışına ayrılarak 'münfesih gemi' statüsüne alındı." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, törene ilişkin fotoğraflar da yer aldı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?