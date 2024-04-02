MSB: Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 şahıs yakalandı, biri FETÖ mensubu çıktı

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda şahıslardan birinin FETÖ mensubu olduğu belirlendi" açıklamasını yaptı.

MSB, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan iki şahısın yakalandığını duyurdu. Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:

"Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin FETÖ mensubu olduğu belirlendi."