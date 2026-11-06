MSB, Van hudut hattında 21 bin 860 gram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, Van'da 21 kilo 860 gram uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, hudutlarımızın güvenliğini muhafaza etmek ve yasa dışı faaliyetlere geçit vermemek adına yürüttüğü kararlı görevini azimle sürdürüyor. Hudut kartallarımız, Van hudut hattında icra ettiği arama tarama faaliyeti kapsamında 21 bin 860 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi."