MSB: Yılbaşından Bu Yana 377 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Güncel

MSB: Son bir hafta içerisinde 56 terörist etkisiz hale getirildi. 1 Ocak'tan bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 377 oldu.

MSB: Son bir haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 140 kişi yakalandı, 1799 kişi ise hududu geçemeden engellendi.

flaş (2)

MSB: 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 614, engellenen kişi sayısı 8 bin 181'e yükseldi.