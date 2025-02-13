MSB: Son bir hafta içerisinde 56 terörist etkisiz hale getirildi. 1 Ocak'tan bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 377 oldu.
MSB: Son bir haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 140 kişi yakalandı, 1799 kişi ise hududu geçemeden engellendi.
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MSB: 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 614, engellenen kişi sayısı 8 bin 181'e yükseldi.
Son Dakika › Güncel › MSB: Yılbaşından Bu Yana 377 Terörist Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika
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