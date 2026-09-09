MSF: İsrail'in Lübnan'ın güneyine saldırıları su altyapısını vuruyor, dönüşü engelliyor - Son Dakika
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MSF: İsrail'in Lübnan'ın güneyine saldırıları su altyapısını vuruyor, dönüşü engelliyor

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Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırılarının su altyapısına ciddi zarar verdiğini ve sivillerin evlerine dönüşünü engellediğini açıkladı. Örgüt, su sistemlerinin tahrip edilmesinin can güvenliğini tehdit ettiğini ve temel hak olan suya erişimin korunması çağrısında bulundu.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarının su altyapısına ciddi zarar verdiğini ve sivillerin yerinden edildikleri yerlere geri dönerek hayat kurmalarını engellediğini bildirdi.

MSF, İsrail'in ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'daki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail'in sürekli saldırıları, Lübnan'ın güneyinde su altyapısına ciddi zarar veriyor ve ailelerin geri dönüp hayatlarını yeniden kurmalarını engelliyor. İsrail güçlerini sivillerin hayatta kalması için hayati önem taşıyan suya saygı duymaya ve onu korumaya çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in Mart 2026'dan bu yana artırdığı saldırıların Lübnan'ın güneyindeki yıkımı daha da artırdığına işaret edilen açıklamada, nisanda ilan edilen ateşkese rağmen bu saldırıların sürdüğüne değinildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsrail'in su altyapısına yönelik saldırıları durdurulmalı. Su sistemlerinin tahrip edilmesi, sivillerin can güvenliğini ve onurunu tehlikeye atarken insanların evlerine dönmelerini ve yeniden inşa etmelerini engelliyor."

Suyun, hayatta kalmak için elzem olduğu vurgulanan açıklamada, suya erişimin temel bir hak olarak saygı görmesi ve korunması gerektiğinin altı çizildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MSF'nin Lübnan Proje Koordinatörü Charlene Silvin, ülkenin güneyindeki köylerde suya erişime ilişkin endişelerin, sağlık hizmetleri, eğitim veya barınma hakkından daha fazla olduğunu belirtti.

Silvin, "Saldırılar su kaynaklarına ve diğer temel altyapıya büyük zarar verdi. Bu durum, evlerine dönmek ve hayatlarını yeniden kurmak isteyen insanlar için büyük engeller oluşturuyor." ifadelerine yer verdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaptığı son açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 4 bin 381 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 bin 402 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSF: İsrail'in Lübnan'ın güneyine saldırıları su altyapısını vuruyor, dönüşü engelliyor - Son Dakika

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