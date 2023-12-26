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MSF Psikiyatristi, Gazzeli çocuğun çizdiği resmi değerlendirdi - Son Dakika
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MSF Psikiyatristi, Gazzeli çocuğun çizdiği resmi değerlendirdi

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) bünyesinde çalışan psikiyatrist Audrey Mc Mahon, 13 yaşındaki Gazzeli çocuğun çizdiği resimde füzelerin insan bedenini yok ettiğini tasvir etmesini, bu yaştaki bir çocuğun hayal edemeyeceği bir gerçek olarak değerlendirdi.

MSF Psikiyatristi, Gazzeli çocuğun çizdiği resmi değerlendirdi
26.12.2023 - 21:29,  Güncelleme: 21:31
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Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) bünyesinde çalışan psikiyatrist Audrey Mc Mahon, 13 yaşındaki Gazzeli çocuğun çizdiği resimde füzelerin insan bedenini yok ettiğini tasvir etmesini, bu yaştaki bir çocuğun hayal edemeyeceği bir gerçek olarak değerlendirdi.

MSF, X sosyal medya platformunda, MSF psikiyatristi Mc Mahon'un ismi belirtilmeyen 13 yaşındaki hasta bir Gazzeli çocuğun çizdiği resmi sesli yorumladığı videoyu paylaştı.

Söz konusu resimde, sarı bir güneş, iki sarı bina, kırmızı renkle çizilmiş yerde kanlar içinde yatan insanlar ve kopmuş uzuvları görülüyor.

Mc Mahon, "İçerdiği şiddetin ötesinde bu resimde en çarpıcı şey, iki dünyanın var olması." diyerek, resmin "sarı dünya" ve "kırmızı dünya" şeklinde ikiye ayrıldığını aktardı.

"Sarı dünyanın" güzel sarı evler ve ışıldayan bir güneşten oluştuğunu anlatan Mc Mahon, "kırmızı dünyada" ise parçalanmış insan vücudu parçalarının olduğunu belirtti.

Mc Mahon, resmi, bir çocuk kalbi ve zihni için çok ağır ve son derece acı verici olan bir gerçeği "arındırma ihtiyacı" olarak yorumladı.

Resimdeki füzelerin sadece insan vücutlarını "yok ettiğine" dikkati çeken Mc Mahon, "Her ne kadar gökten düşen füzeleri görsek de şu çarpıcı; burada yıkılan evler değil, ancak yok edilen bedenler. Bu, bu yaştaki bir çocuğun hayal edemeyeceği bir gerçek." dedi.

Mc Mahon, bu resimde, "öncesi" ve "sonrası" şeklinde iki zaman olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Bir yanda ışığın ve neşenin rengi olan sarı renkle tasvir edilen "güneşin dünyası" olduğunu kaydeden Mc Mahon, ardından bir saldırıyla bu dünyanın kaotik hale geldiğini ifade etti.

Mc Mahon, kaotik hale gelen dünyada insan bedeninin bir nesneye dönüştüğünü, bir kukla veya oyuncak bebek gibi parçalara ayrılabildiğini ifade etti. MSF psikiyatristi Mc Mahon, bunun ürkütücü olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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İnsan Hakları, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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