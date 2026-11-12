MSF raporuna göre KDC'de son 6 ayda Ebola vaka sayısı 11 bini, ölümler 5 bini aştı

Sınır Tanımayan Doktorlar, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) son 6 ayda Ebola salgınında vaka sayısının 11 bini, ölümlerin ise 5 bini aştığını bildirerek, acilen harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

MSF, KDC'de 6 aydır devam eden Ebola salgınına ilişkin yeni rapor yayımladı.

KDC'de kayıtlara geçen en büyük ikinci Ebola salgınının hala kontrol altına alınamadığı uyarısı yapılan raporda, müdahale çalışmaları için seferber edilen büyük kaynaklarla hastalara, sahadaki çalışanlara ve topluluklara fiilen ulaşan destek arasındaki endişe verici kopukluğun sürdüğüne işaret edildi.

Raporda, "Mevcut kaynakların, en çok ihtiyaç duyulan yerlerde etkili ve koordineli faaliyetlere dönüştürülmesini sağlamak için acil eyleme geçilmesi gerekiyor. Uluslararası toplum tarafından yüz milyonlarca dolar tutarında fon sağlanmasına rağmen müdahalenin temel yönlerindeki kritik eksiklikler sürmekte. Bu durum salgını kontrol altına alma ve hayat kurtarma çabalarını sekteye uğratıyor." uyarısında bulunuldu.

Vaka sayısının 11 bini, can kaybının ise 5 bini aştığı belirtilen raporda, acilen harekete geçilmesi için çağrı yapıldı.

Raporda, "KDC ve Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşları, halihazırda seferber edilen kaynakların etkili bir müdahaleye dönüştürülmesini sağlamalıdır. Bu, denetim ve hesap verebilirliğin güçlendirilmesini, sahada görev yapan personelin uygun şekilde eğitilmesini, ücretlerinin ödenmesini, gerekli ekipmanla donatılmasını ve desteklenmesini gerektiriyor." ifadeleri kullanıldı.

Kaynakların ihtiyaçların en yoğun olduğu bölgelere yönlendirilmesinin önemine işaret edilen raporda, tüm Ebola müdahalesinin temel taşı olan epidemiyolojik sürveyans sisteminde süren başarısızlığın, en büyük endişe kaynağı olduğu vurgulandı.

"Bazı bölgeler yetersiz izlenirken diğerleri tamamen göz ardı ediliyor"

Raporda, "Bu kritik faaliyet için resmen kaynak ayrılmış olmasına rağmen sürveyans sistemi son derece sorunlu olmaya devam ediyor. Bazı bölgeler yetersiz izlenirken diğerleri tamamen göz ardı ediliyor." görüşü paylaşıldı.

Geçen ay Ebola kaynaklı olduğu bildirilen ölümlerin yaklaşık 3'te 2'sinin tedavi merkezleri yerine toplum içinde gerçekleştiğinin altı çizildi.

Raporda görüşlerine yer verilen MSF Uluslararası Başkanı Javid Abdelmoneim, "Müdahale için sağlanan büyük miktardaki fonlara rağmen sahadaki pek çok görevli, salgını kontrol altına almaya çalışırken eli ve cepleri boş kalıyor. Ekiplerimiz, birçok alanda tanık oldukları işleyiş bozuklukları karşısında çoğu zaman ne diyeceklerini bilemiyorlar. Bu durum kesinlikle kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

MSF tarafından toplanan verilerin sorunun ne kadar ciddi olduğunu gözler önüne serdiğini belirten Abdelmoneim, müdahalenin başlangıcından bu yana Ituri eyaletinde MSF tarafından tedavisi yapılan Ebola vakalarının yalnızca yüzde 9'unun daha önce sürveyans sistemi tarafından "temaslı" olarak tespit edildiğini anlattı.

Abdelmoneim, "Toplumdaki güvensizlik ortamı sürveyans çalışmalarını zorlaştırsa da denetim, personel görevlendirme ve operasyonel destek konularında acil iyileştirmeler yapılması şart. Ülkenin ağır etkilenen diğer bölgelerinde virüsün yayılmasıyla mücadele etmek üzere sahada bulunan ekip sayısı oldukça yetersiz." uyarısında bulundu.