Muan'da Uçak Kazası: 167 Ölü

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(ANKARA) - Güney Kore'nin Muan kentinde, 181 kişiyi taşıyan yolcu uçağının inişte kontrolden çıkması sonucunda meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 167'ye yükseldi.

Güney Kore'nin Muan kentinde yerel saatle sabah 09.05 sıralarında Tayland'ın Bangkok şehrinden kalkan Jeju Air'e ait 7C2216 sefer sayılı uçak Muan Uluslararası Havalimanı'na inişte pist duvarına çarparak kaza yaptı. Güney Kore'nin haber ajansı Yonhap'ta yer alan haberde, 181 kişiyi taşıyan uçakta hayatını kaybedenlerin sayısı 167'ye ulaştı. Kazadan sadece 2 kişi yaralı olarak kurtarıldı.