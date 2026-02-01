Ayvalık'ta Mübadelenin 103'üncü Yılında Duygu Dolu Anma Programı - Son Dakika
Ayvalık'ta Mübadelenin 103'üncü Yılında Duygu Dolu Anma Programı

01.02.2026 12:36  Güncelleme: 14:02
Ayvalık Belediyesi'nin desteğiyle gerçekleştirilen nüfus mübadelesinin 103. yılı anma programı, belgesel gösterimi ve türkülerle duygusal anlar yaşattı. Belediye Başkanı Mesut Ergin, mübadelenin Ayvalık'ın kültürel kimliğini şekillendiren önemli bir tarih olduğunu vurguladı.

(BALIKESİR) - Ayvalık Belediyesi'nin katkılarıyla İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde Türkiye ile Yunanistan arasında gerçekleştirilen nüfus mübadelesinin 103'üncü yılında gerçekleştirilen anma programı duygu dolu anlara sahne oldu.

Ayvalık Belediyesi'nin katkılarıyla İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma programında belgesel gösterimi ve mübadele türküleriyle; mübadillerin hikayeleri, kültürü ve ortak hafızası bir kez daha saygıyla anıldı.

Anma programına Belediye Başkanı Mesut Ergin'in yanı sıra belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mübadil ailelerin torunları ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Belgeselde, mübadele sürecinde yaşanan zorunlu göçler, ayrılıklar ve yeni bir hayata tutunma çabaları arşiv görüntüleri ve tanıklıklarla aktarıldı. Programda seslendirilen mübadele türküleri ise salondaki katılımcılara hüzün ve umut dolu anlar yaşattı.

Ergin, mübadelenin yalnızca bir göç hareketi olarak değil, Ayvalık'ın kimliğini ve kültürel dokusunu şekillendiren derin bir tarihsel miras olarak ele alınması gerektiğini belirterek, "Bu akşam hüzünlendik, mutlu olduk; geçmişimizi, ortak belleğimizi, mübadeleyi bir kez daha hatırladık. Mübadele yalnızca bir göç değil; Ayvalık'ın kimliğini şekillendiren derin bir tarihsel mirastır. Bu anlamlı buluşmada emeği geçen tüm kurumlara, sanatçılara ve katılım sağlayan herkese yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

