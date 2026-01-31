Nilüfer'de Mübadele'nin 103'üncü Yılı Konserle Anıldı

(BURSA)- Nilüfer Belediyesi ve Bursa Lozan Mübadilleri Derneği iş birliğiyle, Mübadele'nin 103'üncü yılı dolayısıyla "Ardımızda Kalanlar" temalı konser düzenlendi.

Nilüfer Belediyesi, Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi'nin 103'üncü yılı dolayısıyla özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Bursa Lozan Mübadilleri Kültür ve Dayanışma Derneği iş birliğiyle Konak Kültürevi'nde gerçekleştirilen "Ardımızda Kalanlar" temalı konser, tarihsel süreci şarkılar aracılığıyla izleyicilere aktardı. Programa; Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ve eşi Müge Dalgıç, Bursa Lozan Mübadilleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Korkut, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, Nilüfer Belediyesi eski başkanı Faruk Baykal, Nilüfer Muhtarlar Derneği Başkanı Recep Bayraktar, belediye meclis üyeleri, mübadiller, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda sanatsever katıldı.

"Ege'nin iki yakasında barışın ve dostluğun daim olmasını diliyorum"

Belediye Başkanı Şadi Özdemir, tarihin hüzünlü ama bir o kadar da onurlu bir sayfasını birlikte anmak için toplandıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"30 Ocak 1923'te imzalanan Mübadele Sözleşmesi, binlerce insanın hayatını geri dönülmez biçimde değiştirdi. Mübadele yalnızca gidenlerin değil, geride kalan evlerin, yarım kalan hayatların ve suskun hatıraların da hikayesidir. Ardımızda kalanlar; bir anahtar, bir sandık, bir türkü, bir dil, bir koku ve kuşaklar boyunca taşınan ortak bir hafızadır. Bizler Nilüfer'de, özellikle Görükle'de, bu hafızayı yaşatmayı bir sorumluluk ve vefa borcu olarak görüyoruz. Bu anlayışla hayata geçirilen Görükle Mübadele Evi, geçmişle bugün arasında kurduğumuz en güçlü hafıza köprülerinden biridir. Bu toprakları vatan kılan, geldikleri yerlerin kültürünü buraya taşıyarak bizleri zenginleştiren tüm mübadil büyüklerimizi rahmetle anıyor; Ege'nin iki yakasında barışın ve dostluğun daim olmasını diliyorum."

Arşiv çağrısı yapıldı

Bursa Lozan Mübadilleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Korkut da her yıl Nilüfer Belediyesi ile ortak programlar düzenleyerek bu mirası yaşattıklarını ifade etti.

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk ise yaşananların insani boyutuna dikkat çekerek, bu büyük göçün unutulmaması ve unutturulmaması gerektiğini vurguladı. Öztürk, "Bu olay, memleketini bırakmak zorunda kalanların acılı hikayelerini barındırıyor. Bir daha böyle acıların yaşanmamasını temenni ediyorum" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız da Anadolu'dan göç eden Rumların hikayelerinin kayıt altına alınmasının önemine değinerek, mübadil torunlarına büyüklerinden dinledikleri anıları not etmeleri ve bunlardan bir arşiv oluşturmaları çağrısında bulundu.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ise bu alanda bir çalışma hazırlığında olduklarını belirterek, "Mübadillerin tecrübelerini aktarabilmeleri için 'Mübadil Kentler Birliği' ya da bir 'Ağ' oluşturmak istiyoruz. Böyle bir arşiv için adım atmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından sahne alan Özlem Doğuş Varlı (vokal), Ersen Varlı (bağlama), Nikos Andrikos (lavta ve vokal), İlberk Kaya (keman), Umut Balta (duduk ve kaval); mübadil kentlerin ruhunu yansıtan eserleri seslendirdi. Ege'nin iki yakasından ortak ezgilerin harmanlandığı repertuvar, izleyicilere duygusal ve tarihsel bir yolculuk sundu.