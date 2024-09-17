Mubina'nın Sağlığına Kavuşma Hikayesi - Son Dakika
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Mubina'nın Sağlığına Kavuşma Hikayesi

Mubina\'nın Sağlığına Kavuşma Hikayesi

7 yaşındaki Mubina, koklear implant ameliyatıyla sağlıkla buluştu. Destekçilerinin yardımlarıyla.

17.09.2024 14:18
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Muğla'da, işitme ve konuşma kaybıyla doğan 7 yaşındaki Özbekistan uyruklu Mubina Khoshimbetova, koklear implant (biyonik kulak) ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Özbekistan'da 2017'de dünyaya gelen Mubina'nın engeli, doğumunun ardından sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanede anlaşıldı. Bunun üzerine babası, Mubina ve annesini terk etti.

Mubina 3 yaşındayken annesi ve teyzesi ile Marmaris'e tatile geldi. Annesi, Mubina'yı teyzesine ve onun Marmaris'te tanıştığı arkadaşı Bayram Yeter'e bırakıp ülkesine döndü. Annenin bir süre sonra hayatını kaybetmesi üzerine, çocuğun bakımını o günden sonra taksi şoförü olan Yeter üstlendi.

Doktorlar, minik kızın tam olarak sağlığına kavuşabilmesi için koklear implant ameliyatı olması gerektiğini söyledi.

Aynı zamanda konuşma engelli olan Mubina'nın, Yeter tarafından maddi yetersizlikler nedeniyle yaptıramadığı ameliyatı, ilçede yaşayan AK Parti Muğla İl Başkanlığı Sosyal Politikalar Başkanı Psikolog Tuğçe Kandemir'in girişimleriyle gerçekleştirildi.

Kandemir ve AK Parti İl Başkanı Gültekin Akça, konuyu Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ile paylaştı.

Gerekli girişimlerin ardından Mubina'ya, İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde, Koordinatör Başhekim Prof. Dr. Özgür Yiğit tarafından 3,5 saat süren başarılı bir ameliyatla koklear implant iç ünitesi takıldı ve 5 gün sonra taburcu edildi.

Çocuğun ameliyat yaralarının iyileşmesinin ardından cihazın dış ünitesinin de takılarak çalıştırılacağı ve duyma yetisine kavuşmasıyla rehabilitasyon sürecinin başlayacağı belirtildi.

"Bundan sonra önemli olan rehabilitasyon süreci"

Tuğçe Kandemir, AA muhabirine, sosyal sorumluluk projelerine önem verdiklerini söyledi.

Mubina'nın bakımını üstlenen Yeter'in kendilerine ulaştığını ve durumundan bahsettiğini belirten Kandemir, şöyle devam etti:

"Biz de elimizden geleni yapmaya çalıştık. Neler yapabiliriz diye araştırma içine girdik. İl Başkanımız Gültekin Akça, milletvekillerimiz Kadem Mete ve Yakup Otgöz ile Genel Başkan Yardımcımız, Sosyal Politikalar Başkanımız Fatma Betül Sayan Kaya'ya da destekleri için çok teşekkür ediyorum. Mubina ameliyatını oldu. Cihazın iç ünitesi takıldı, dış ünitesinin de takılmasının ardından 1 ay sonra tam anlamıyla duymaya başlayacak. Umuyorum onun duyduğu günleri göreceğiz. Bundan sonra önemli olan rehabilitasyon süreci."

Bayram Yeter de Mubina'nın tedavisine vesile olduğu için Tuğçe Kandemir'e teşekkür etti.

Mubina'ya 3 yaşından beri baktığını ifade eden Yeter, "Beni babası olarak biliyor. Annesi 2023'te vefat etti. Onu evladım gibi benimsedim. Tuğçe Hanım'a, İl Başkanı Gültekin Akça'ya ve Fatma Betül Sayan Kaya'ya yardımlarından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Yeter, çocuğun teyzesinin Marmaris'te yaşamaya devam ettiğini, Mubina'nın sağlık durumuyla daha çok kendisinin ilgilendiğini dile getirdi.

Kaynak: AA

Özbekistan, AK Parti, Ameliyat, Politika, Güncel, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

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