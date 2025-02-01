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Müdafi Ücretleri Belirlendi

Müdafi ve vekillere ödenecek tutarlar Resmi Gazete'de yayımlandı, 1 Ocak'tan itibaren geçerli.

01.02.2025 12:46
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Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen müdafi veya vekillere ödenecek miktarlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, müdafi veya vekillere; soruşturma evresinde takip edilen işler için 3 bin 209, sulh ceza hakimliklerinde takip edilen işler için 4 bin 998 lira ödeme yapılacak.

Asliye ceza mahkemelerinde takip eden davalar için 5 bin 502, seri muhakeme usulü uyarınca takip edilen işler için 2 bin 297, ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için de 9 bin 871 lira ödenecek.

Çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 5 bin 502, çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 9 bin 871 lira ödeme yapılacak.

İcra ceza ve fikri ve sınai haklar ceza mahkemesi gibi mahkemeler ile infaz hakimliklerinde takip edilen davalar için 5 bin 502 lira ödenecek.

Bölge adliye mahkemelerinde (istinaf) görülen duruşmalı davalar için 9 bin 871, Yargıtayda görülen duruşmalı davalar için ise 11 bin 112 lira ödeme yapılacak.

Söz konusu ödeme hükümleri 1 Ocak itibarıyla geçerli sayılacak.

Kaynak: AA

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