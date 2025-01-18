Mudanya Belediye Başkanı Dalgıç, Kentsel Dönüşümde Yoğunluk Artışına İzin Vermeyecek - Son Dakika
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Mudanya Belediye Başkanı Dalgıç, Kentsel Dönüşümde Yoğunluk Artışına İzin Vermeyecek

Mudanya Belediye Başkanı Dalgıç, Kentsel Dönüşümde Yoğunluk Artışına İzin Vermeyecek

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, kentsel dönüşüm sürecindeki yapılaşma artışlarına karşı kararlılıkla duruş sergilediklerini vurguladı. Dalgıç, depreme dayanıklı yapılaşmanın önemine dikkat çekerek, mevcut binaların güvenliğini sağlamak için kapsamlı çalışmalar yaptıklarını açıkladı.

18.01.2025 11:00  Güncelleme: 11:02
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(BURSA) - Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, kentsel dönüşüm sürecinde yoğunluk artışına izin vermeyeceklerini vurgulayarak, "Dönüşüm adına ilçemde bir metrekare daha fazla yapılaşmaya izin vermeyeceğim. Ben bu konuda netim" dedi.

Başkan Dalgıç, İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (İMSİAD) düzenlediği Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Zirvesi'ne katıldı. Dalgıç, kentsel dönüşümün yalnızca binaların yenilenmesi olmadığını belirterek, " Türkiye'nin deprem gerçeği artık ertelenemez ve görmezden gelinemez büyük bir meseledir. Bu sorunun yalnızca teknik değil, aynı zamanda toplumsal, ekonomik ve yönetsel bir boyutu var. Planlamalarımızı sadece depreme karşı değil, her türlü doğal afete karşı yapmalıyız. Bunun temelinde de toplumsal uzlaşı yatıyor" diye konuştu.

Dalgıç, geçmişte yapılan zemin araştırmalarının ve yapı denetimlerinin yetersizliğine işaret ederek, "Bu ihmaller yüzünden şu anda büyük bir problemle karşı karşıyayız. Bu durum, yalnızca binaların değil, insanların can güvenliğiyle ilgilidir. Bu insanların hayatını korumak bizim sorumluluğumuz" ifadelerini kullandı.

Mudanya'nın bir deprem bölgesi olduğuna dikkati çeken Dalgıç, aylardır kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini aktararak, şöyle konuştu:

"Tüm envanterimizi çıkardık. Şu an ne kadar yapıyı dönüştürmemiz gerektiğini ve ne kadar metrekare yeniden yapmamız gerektiğini biliyoruz. Bu raporu hem Mudanya halkıyla hem de ilgili kurumlarla paylaşarak, yol haritamızı detaylandıracağız. Bina deprem envanteri, yalnızca bir sayım ya da raporlama süreci değildir. Bu, bir kentin geleceğini şekillendiren stratejik bir adımdır. Çünkü risklerin boyutunu bilmeden çözüm üretemezsiniz. Bilimsel ve mühendislik temelli bu yaklaşım, biz yerel yöneticiler için bir rehberdir. Kentsel dönüşüm sürecinde yoğunluk artışına hiç kimsenin prim vermemesi gerekir. Ben bu konuda netim. Kendi ilçem adına, ben orada olduğum sürece ki yakın zamanda gidesim yok bir yere, bir metrekare daha fazla yapılmasına izin vermeyeceğim. Mudanya'nın geleceğini korumak bizim görevimiz. Mudanya olarak bu konuda elimizi taşın altına koyduk. Planlı, bilinçli ve sürdürülebilir bir dönüşümle Mudanya'yı güvenli bir geleceğe taşıyacağız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mudanya Belediye Başkanı Dalgıç, Kentsel Dönüşümde Yoğunluk Artışına İzin Vermeyecek - Son Dakika

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