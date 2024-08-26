Mudanya Belediye Başkanı Hayvanları Koruma Kanunu'nu Uygulamayacak - Son Dakika
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Mudanya Belediye Başkanı Hayvanları Koruma Kanunu'nu Uygulamayacak

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Kitap Fuarı'nda yaptığı konuşmada, Hayvanları Koruma Kanunu'nu uygulamayacaklarını belirtti ve sokak hayvanlarının kısırlaştırılmasını ve sahiplenilmesini çağrısında bulundu.

26.08.2024 12:18
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(BURSA)- Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Kitap Fuarı'na katıldı. Başkan Dalgıç, TBMM'de kabul edilen Hayvanları Koruma Kanunu'nu bu haliyle uygulamayacaklarını belirterek, "Sokak hayvanları zor şartlarda yaşıyor. Sizlere yalvarıyorum, biz kısırlaştıralım, sizler de sahiplenin" dedi.

Mudanya Kitap Fuarı'nın üçüncü gününde, sahipsiz sokak hayvanlarının hakları ve TBMM'de kabul edilen Hayvanları Koruma Kanunu masaya yatırıldı. Yasayı bu haliyle uygulamayacaklarını söyleyen Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, sokak hayvanlarının sahiplenilmesi çağrısında bulundu. 'Birlikte Yaşamak Mümkün' konulu söyleşide, Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Bursa Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Melike Baysal ve Bursa Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Üyesi Mehmet Berke Eryılmaz, yasayı bütün yönleriyle değerlendirdi.

Yasayı eleştiren ve hiçbir gerçekliği olmadığını belirten Başkan Deniz Dalgıç, yasayı bu haliyle uygulamayacaklarını söyledi. Sokaklarda yaşayan sahipsiz hayvanların sahiplenilmesiyle bu sorunların çözüme kavuşacağını savunan Dalgıç, "Sokaklarda çok zor şartlarda yaşıyorlar. Sizlere yalvarıyorum. Biz belediye olarak kısırlaştıralım, sizler de sahiplenin" ifadelerini kullandı. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ile 10 hektarlık bir alanın tahsisi konusunda anlaşmaya vardıklarını da ifade eden Dalgıç, "Bu alanda rehabilitasyon merkezi kuracağız. Kurum görüşlerini alıyoruz. Çok fazla gönüllü dernek ve hayvan severlerimizle bu işi hep birlikte çözeceğiz" diye konuştu.

"Saldırganlık tanımının belirli olmaması kanunun bozulmasını ve geri dönmesini sağlayabilir"

Mecliste kabul edilen kanun değişikliğinin hukuki yönlerini anlatan ve kanunun Anayasa Mahkemesi'ne taşındığını hatırlatan Bursa Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Üyesi Mehmet Berke Eryılmaz, "Kanunların açık ve belirleyici olması gerekiyor. Saldırganlık tanımının belirli olmaması kanunun bozulmasını ve geri dönmesini sağlayabilir" dedi.

2021 yılında çıkarılan yasa ile sokak hayvanlarının mal kapsamından can kapsamına alındığını söyleyen Bursa Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Melike Baysal ise " Türkiye'de bin 389 belediye 350 bakımevi yaptı. Bu 350 bakımevinin 105 bin köpek kapasitesi var" dedi. Veteriner hekimlerin yaşamdan yana tutum sergilediğini ve yasanın geri çekilmesi gerektiğini ifade eden Baysal, 5199 Sayılı yasanın işletilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mudanya Belediye Başkanı Hayvanları Koruma Kanunu'nu Uygulamayacak - Son Dakika

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