Mudanya Belediyesi 2027 bütçesi 1 milyar 666 milyon 220 bin 691 TL olarak kabul edildi - Son Dakika
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Mudanya Belediyesi 2027 bütçesi 1 milyar 666 milyon 220 bin 691 TL olarak kabul edildi

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Mudanya Belediyesi 2027 bütçesi 1 milyar 666 milyon 220 bin 691 TL olarak kabul edildi
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Mudanya Belediye Meclisi, 2027 mali yılı bütçesini 1 milyar 666 milyon 220 bin 691 TL olarak oy çokluğuyla kabul etti. Başkan Deniz Dalgıç, gerçekçi ve tasarrufu esas alan bütçeyle kamu kaynaklarının daha etkin kullanılması ve israfın önlenmesinin hedeflendiğini söyledi.

(BURSA) - Mudanya Belediye Meclisi'nde 1 milyar 666 milyon 220 bin 691 TL olarak kabul edilen bütçeyle, kamu kaynaklarının daha etkin kullanılması, israfın önlenmesi ve mevcut imkanlarla daha fazla, daha nitelikli hizmet üretilmesi hedefleniyor. Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, "Gerçekçi, uygulanabilir ve tasarrufu esas alan bir bütçe anlayışıyla yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Mudanya Belediyesi'nin 2027 mali yılı bütçesi, Belediye Meclisi'nin ekim ayı üçüncü oturumunda oy çokluğuyla kabul edildi. Dalgıç başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, gelir ve gider bütçeleri ile 2027 yılı performans programı görüşülerek karara bağlandı.

2027 yılı bütçesini gerçekçi ve sürdürülebilir bir mali yönetim anlayışıyla hazırladıklarını belirten Dalgıç, belediyenin gelir ve gider dengesini gözeterek kaynak kullanımında verimliliği artırmayı hedeflediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Gerçek gelirlerimizi ve kesin giderlerimizi bütçeye somut bir şekilde yerleştirdik. Ayağımızı yorganımıza göre uzatıyoruz. Her adımımızı, her günümüzü planlıyoruz. Gelirlerimiz kadar gider yapacağız. 2027 yılı bütçesi hazırlanırken gerçekçi gelir ve gider tahminleri esas alınarak tasarrufun güçlendirilmesi ve kaynak kullanımında verimliliğin artırılması hedeflendi. Gelir ve gider dengesinin gözetildiği bütçeyle, gereksiz harcamaların önlenmesini, mevcut kaynakların daha etkin kullanılmasını amaçlıyoruz. Gelirlerimizin daha büyük bir bölümünü hizmetlere ayırmayı hedefliyoruz. Bu, 2027 yılı bütçemizin en önemli unsurlarından biri. Daha çok çalışacağız, birbirimize destek olacağız ve kaynaklarımızı daha verimli kullanacağız. Çalışma arkadaşlarıma güveniyorum. Gerçekçi, uygulanabilir ve tasarrufu esas alan bir bütçe anlayışıyla yolumuza devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
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