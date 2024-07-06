Mudanya Belediyesi Araç Filosuna Yeni Çöp Kamyonları Ekledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mudanya Belediyesi Araç Filosuna Yeni Çöp Kamyonları Ekledi

Mudanya Belediyesi, yaz aylarında temizlik hizmetlerini daha hızlı ve verimli hale getirmek amacıyla araç filosuna yeni çöp kamyonları ekledi. Yeni kamyonlar, 47 mahallede çöplerin toplanması için etkin bir şekilde hizmet verecek.

06.07.2024 11:38  Güncelleme: 12:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(BURSA) - Mudanya Belediyesi yaz aylarının gelmesiyle birlikte temizlik hizmetlerini daha hızlı ve verimli hale getirmek amacıyla araç filosuna yeni çöp kamyonları ekledi.

Çöp toplama ve temizlik çalışmalarının daha etkin ve verimli şekilde devam etmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren Mudanya Belediyesi, yeni çöp kamyonlarını araç filosuna ekledi. Temizlik İşleri Müdürlüğü yerleşkesinde düzenlenen törenle teslim alınan araçlar, 47 mahallede çöplerin toplanması için etkin bir şekilde hizmet verecek.

Üç adet 7+1 metreküp, iki adet 8+1 metreküp ve bir adet 15+1,5 metreküp kapasiteli hidrolik sıkıştırmalı, TS EN 1501-1 ve CE standartlarına uygun çöp kamyonlarını hizmete aldıklarını söyleyen Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, altı adet yeni çöp kamyonunun, ilçenin temizliğine büyük katkılar sağlayacağını belirtti.

"Temizlik öncelikli konularımızın başında"

Yaz aylarında artan nüfus ve turistik hareketlilik nedeniyle temizlik çalışmalarının öncelikli hale geldiğini vurgulayan Başkan Dalgıç, "Mudanyalı hemşehrilerimizden ve ilçemize gelen misafirlerimizden temizlik konusunda duyarlılık bekliyoruz. Çöplerin zamanında ve doğru şekilde atılması ve genel çevre temizliğine katkı sağlanması, şehrimizin daha temiz hale gelmesi için büyük önem taşımaktadır" dedi.

Çevresine ve topluma karşı duyarsız kişilerin gelişi güzel çöp atmalarından dolayı kirliliğin önüne geçmekte güçlük çektiklerini belirten Dalgıç, "Buna artık bir son vermeliyiz. Attığımız bu adım şehrimizin hem mevcut hem de gelecekteki temizlik ihtiyaçlarını karşılamak için önemli adımlardan biridir. Mudanya bizim evimiz, kirlenmesine izin vermeyelim. Belediye olarak, temizlik alanında sürekli iyileştirme ve yenilikçi çözümler sunmaya devam ederek, yaşam kalitesini artırmaya devam edeceğiz. Mudanyalılara bu süreçte gösterecekleri iş birliği ve anlayış için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Mudanya Belediyesi, Mudanya, Çevre, Belediye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mudanya Belediyesi Araç Filosuna Yeni Çöp Kamyonları Ekledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:20 Berlin’de toplanan taraftarlar Milli Takım otobüsünü bozkurt işaretiyle karşıladı Berlin'de toplanan taraftarlar Milli Takım otobüsünü bozkurt işaretiyle karşıladı
10:58 Türkiye ile görüşmelerde önemli rol oynayacaktı Esad’ın danışmanı şüpheli bir kazada öldü Türkiye ile görüşmelerde önemli rol oynayacaktı! Esad'ın danışmanı şüpheli bir kazada öldü
10:25 Bahçelievler’de Günlük Kiralık Daire Cinayeti İddianamesi Tamamlandı Bahçelievler'de Günlük Kiralık Daire Cinayeti İddianamesi Tamamlandı
08:55 Van konserinde protesto Seyirciler “Ne mutlu Türküm diyene“ diyen Bengü’ye pet şişe fırlattı Van konserinde protesto! Seyirciler "Ne mutlu Türküm diyene" diyen Bengü'ye pet şişe fırlattı
07:25 Türk kökenli lider, İran’ın 9’uncu Cumhurbaşkanı seçildi Türk kökenli lider, İran'ın 9'uncu Cumhurbaşkanı seçildi
11:56 Şahan Gökbakar, Merih Demiral’a verilen cezadan dolayı UEFA’ya verip veriştirdi: İkiyüzlü Şahan Gökbakar, Merih Demiral'a verilen cezadan dolayı UEFA'ya verip veriştirdi: İkiyüzlü
11:10 Begüm Öner, Türkiye ve Yunanistan’daki tatil fiyatlarını karşılaştırdı: Ciddi bir fark var, çok üzücü Begüm Öner, Türkiye ve Yunanistan'daki tatil fiyatlarını karşılaştırdı: Ciddi bir fark var, çok üzücü
10:50 Kutlama sırasında yaptığı hata yüzünden canından oldu Ölüm anı kamerada Kutlama sırasında yaptığı hata yüzünden canından oldu! Ölüm anı kamerada
10:09 Sınır tanımayan Wanda Nara, Mauro Icardi’yle banyodan çırılçıplak video paylaştı Sınır tanımayan Wanda Nara, Mauro Icardi'yle banyodan çırılçıplak video paylaştı
10:05 Sarhoş taksici, havalimanında terör estirdi Sarhoş taksici, havalimanında terör estirdi
10:00 Sahte istihbaratçı, saplantılı aşkı ve kocasına kabus oldu Sahte istihbaratçı, saplantılı aşkı ve kocasına kabus oldu
10:00 18 yaşındaki Sümeyye, kendini metrelerce yüksekten aşağı bıraktı O anlar kamerada 18 yaşındaki Sümeyye, kendini metrelerce yüksekten aşağı bıraktı! O anlar kamerada
09:59 “Gülücük atıyorsun“ dediği erkek arkadaşına kafa atıp bıçakladı "Gülücük atıyorsun" dediği erkek arkadaşına kafa atıp bıçakladı
09:50 Tatil için geldi, eniştesini öldürdü İşte ilk sözleri Tatil için geldi, eniştesini öldürdü! İşte ilk sözleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2024 12:42:09. #1.12#
SON DAKİKA: Mudanya Belediyesi Araç Filosuna Yeni Çöp Kamyonları Ekledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement