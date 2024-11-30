Mudanya Belediyesi'nden Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi - Son Dakika
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Mudanya Belediyesi'nden Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi

Mudanya Belediyesi\'nden Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi

Mudanya Belediyesi, kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla erkek çalışanlarına eğitim düzenledi. 'Şiddeti Frenliyoruz' sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte, erkeklerin bu mücadeledeki rolü vurgulandı.

30.11.2024 09:34  Güncelleme: 09:36
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(BURSA) - Mudanya Belediyesi, kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla erkek çalışanları için eğitim düzenledi. "Şiddeti Frenliyoruz" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte, erkeklerin bu mücadeledeki rolüne işaret edildi.

Mudanya Belediyesi tarafından erkek çalışanlara yönelik düzenlenen "Şiddeti Frenliyoruz" başlıklı eğitimde, şiddetin toplumsal ve bireysel nedenleri, şiddetin türleri ve sorunun çözümü için izlenmesi gereken yollar hakkında bilgi verildi.

Mudanya Belediyesi Ek Hizmet Binası etkinlik alanında yapılan etkinlikte konuşan Uluslararası Kapsayıcılık ve Eşitlik Uzmanı Burcu Üzümcüler, kadına yönelik şiddetin çözümünde erkeklerin sorumluluğunun önemini vurgulayarak, "Kadına yönelik şiddet yalnızca kadınların sorunu değil; erkeklerin bu konuda bilinçlenmesi ve rollerini sorgulaması çok önemli" dedi.

Şiddetin bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirten Üzümcüler, şunları söyledi:

"Cinsiyet fark etmeksizin herkesin şiddete maruz kaldığını görüyoruz. Şiddet bir halk sağlığı sorunu olduğu için bunu hep birlikte çözebiliriz. Toplum bize bazı roller yüklüyor. Şiddet, bir güç ilişkisinden meydana gelir. Kadınlar, üzerlerinde güç ilişkisi oluşması nedeniyle şiddete maruz kalıyor. Çocuklarımızı yetiştirirken gücü erkek çocuklara veriyoruz ve güçlü olmalarını bekliyoruz. Bazı erkekler, istediklerini yaptırabilmek için kadına şiddet uyguluyor. Hepimizin duyarlı olması gerekiyor. Bunun en önemli adımı da 'ama' kelimesini kullanmamaktan geçiyor. 'Ama' ile başlayan cümleler kurduğumuz sürece şiddeti toplumda bitiremeyiz."

Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği'nden Avukat Aybüke Çakırel Şenzek ise şiddet olaylarına karşı nasıl hareket edilmesi gerektiği konusunda bilgi verdi. Şenzek, sahada görev yapan erkek çalışanlara, şu uyarılarda bulundu:

"Şiddete uğrayan birini gördüğümüzde, müdahale etmeden önce kendi can güvenliğimizi sağlamamız ve ilk olarak kolluk kuvvetlerine haber vermemiz gerekiyor. Tanık olunan ve yardım edilen şiddet olaylarında, adli merciler dışında kimseyle bilgi paylaşılmamalı. Özellikle kadın sığınma evlerinin yerlerinin belirtilmemesi konusunda çok dikkatli olunmalı. Bir şiddet olayına müdahil olunması durumunda da ölçülülük ilkesine dikkat edin."

Etkinlik sonunda konuşmacılara çiçek takdim eden Mudanya Belediye Meclis üyesi Nilgün Arslanoğlu, erkeklere yönelik farkındalık eğitiminin şiddetle mücadelede önemli bir adım olduğunu, toplumsal cinsiyet eşitliği ve şiddetsiz bir toplum hedefiyle çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mudanya Belediyesi'nden Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi - Son Dakika

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