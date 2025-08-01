Mudanya\'da Aile Yılı Toplantısı Düzenlendi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ilan edilen "2025 Aile Yılı" kapsamında, Mudanya'da aile yapısını güçlendirmeye yönelik işbirliği toplantısı düzenlendi.

Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen toplantıda, Mudanya'daki sosyal, kültürel ve eğitici etkinlikler planlandı, mahalle bazlı bilgilendirme faaliyetlerinin artırılması, vatandaşlara doğrudan ulaşacak farkındalık çalışmalarının yaygınlaştırılması konuları ve yerel firmalarla yapılacak iş birliği protokolleri ele alındı.

Toplantının ardından Ömerbey Mahallesi Muhtarı Figen Öztürk ile yarım asrı aşkın süredir evli olan Sofu ailesine ziyaret gerçekleştirildi.

Ziyarette, çiftin sevgi, saygı ve bağlılık temelleri üzerine kurulu 50 yıllık evlilik hikayesi dinlendi.

Karşılıklı anlayış ve birliktelik kültürüne dair samimi paylaşımların yer aldığı buluşmada, güçlü aile yapısının önemi bir kez daha vurgulandı.

Toplantıya, Osmangazi Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Ebru Karabacak, Mudanya Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Gün ve mahalle muhtarları katıldı.