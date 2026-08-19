Mudanya'da Anız Yangını Ağaçlığa Sıçradı
Mudanya'da çıkan anız yangını hızla büyüyerek ağaçlık alana sıçradı. İtfaiye ekipleri müdahale ediyor.
BURSA'nın Mudanya ilçesinde arazide çıkan anız yangını, ağaçlık alana sıçradı. Ekipler, havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.
Çekrice Mahallesi sınırlarında saat 14.30 sıralarında anız yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki ağaçlık alana da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: DHA
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