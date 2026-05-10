Mudanya'da Anneler Günü Buluşması

10.05.2026 15:43  Güncelleme: 18:11
Mudanya Belediyesi, Anneler Günü'nü Girit Mahallesi'nde düzenlenen kahvaltı ve çeşitli etkinliklerle kutladı. Anneler, çocuklar ve mahalle sakinleri bir araya gelerek dayanışma ve sevgi dolu bir gün geçirdi.

(BURSA) - Mudanya Belediyesi, Anneler Günü'nü sevginin, emeğin ve dayanışmanın öne çıktığı özel bir buluşmayla kutladı. Girit Mahallesi'nin tarihi dokusunda kurulan kahvaltı sofralarında anneler, çocuklar ve mahalle sakinleri aynı sofrada bir araya geldi.

Mudanya Belediyesi, 10 Mayıs Anneler Günü dolayısıyla Girit Mahallesi, Mütareke Meydanı ve İsmet İnönü Parkı'nda annelere özel çeşitli etkinlikler düzenledi. Program, Girit Mahallesi'nde anneler ve mahalle sakinlerinin katılımıyla gerçekleştirilen kahvaltı ile başladı. Tarihi sokaklarda kurulan uzun sofralarda anneler, çocuklar ve vatandaşlar bir araya geldi.

Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, anneliği "cesaret isteyen bir yolculuk" olarak tanımlayarak, "Annelik sevgiyle, emekle ve büyük bir cesaretle yürüyen çok özel bir yolculuktur. Hayata emek veren, üreten, büyüten ve sevgisiyle toplumu güçlendiren tüm kadınların Anneler Günü'nü kutluyorum" dedi.

Anneler Günü etkinlikleri, gün boyunca Mütareke Meydanı ve İsmet İnönü Parkı'nda devam etti. Takı tasarımı, seramik ve sulu boya atölyelerinde kadınlar farklı alanlarda üretim yaparken; Kadın Emeği Pazarı'nda el emeği ürünler ziyaretçilerle buluştu.

Mudanya Kültür ve Sanat Derneği'nin konseriyle renklenen programda, anneler ve kadınlar müzik, üretim ve dayanışma dolu bir gün geçirdi.

Mudanya'da Anneler Günü, kahvaltı sofralarından atölyelere, el emeği stantlarından müziğe uzanan etkinliklerle kutlandı.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
