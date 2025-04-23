Mudanya'da Çocuk Dostu Sokak Projesi Başlatıldı - Son Dakika
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Mudanya'da Çocuk Dostu Sokak Projesi Başlatıldı

Mudanya Belediyesi, Mütareke İlkokulu çevresini araç trafiğine kapatarak çocukların oynaması ve öğrenmesi için güvenli bir alan yaratacak 'Çocuk Dostu Sokak' projesinin temelini attı. Proje, çocukların sosyal etkileşimlerini artırmayı ve eğlenerek öğrenmelerini sağlamayı amaçlıyor.

23.04.2025 16:48  Güncelleme: 17:42
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(BURSA) - Mudanya Belediyesi, Mütareke İlkokulu çevresini araç trafiğine kapatarak çocuklara özel, güvenli bir oyun alanına dönüştürülecek "Çocuk Dostu Sokak" projesinin temelini attı.

Mudanya'nın merkezinde, Mütareke İlkokulu çevresinde çocuklara özel oyun ve öğrenme alanına dönüştürülecek "Çocuk Dostu Sokak" projesinin temel atma töreni, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda gerçekleştirildi. Mütareke İlkokulu önünde düzenlenen temel atma törenine Belediye Meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda çevre sakini katıldı.

Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, törende yaptığı konuşmada okul çevresini çocukların eğlenerek öğrenebileceği, ailelerin ise sosyalleşebileceği renkli ve güvenli bir oyun alanı haline getirilecek projenin çok kısa zaman içinde tamamlanacağını açıkladı. Başkan Dalgıç, "Ailelerin çocuklarını gönül rahatlığıyla oynatabilecekleri, salabilecekleri güvenli alanlar oluşturuyoruz. Çocuk Dostu Sokakları tüm Mudanya'ya yaymayı hedefliyoruz" dedi.

Kendi neslinin sokakta oynayarak büyüdüğünü anlatan Başkan Dalgıç, "Sorunlarla baş etmeyi, problem çözmeyi, arkadaş edinmeyi, kavgayı ve barışmayı öğrendik, hayata hazırlandık. Şimdi maalesef çocuklarımızın çok büyük bir zamanı okullarda, evde, alışveriş merkezlerinde geçiyor. Sokakta oynayacak yerleri yok" diye konuştu.

Dalgıç, çocukların yaşıtlarıyla ne kadar çok zaman geçirip oyun oynarlarsa, o kadar olgunlaşacaklarını; motor becerilerinin gelişeceğini ve çevreye karşı daha duyarlı bireyler haline geleceklerini belirtti. Projeyi bu hedefle planladıklarını vurgulayan Dalgıç, şöyle devam etti:

"Ailelerin çocuklarını gönül rahatlığıyla oynatabilecekleri, güvenle sokağa salabilecekleri Çocuk Dostu Sokaklar yapıyoruz. İlk uygulamanın Mütareke İlkokulu'nun bitişiğinde olması da ayrıca anlamlı; çünkü burası, çocukların güvenle ve özgürce oynayabilecekleri bir alana dönüşecek. Aileler burada çocuklarıyla birlikte vakit geçirecek, isteyenler kitap okuyabilecek. Alanda, MUDAŞ tarafından işletilecek bir büfe de yer alacak ve burada kaliteli hizmeti en uygun fiyatla sunacağız. Projesi tamamlanan ikinci uygulamayı ise Şükrü Çavuş İlkokulu'nun önünde hayata geçireceğiz. Bu alanların sayısını hızla artırmayı hedefliyoruz."

Çocuk Dostu Sokak'ta ne olacak?

Proje; okul çevresini araçlardan arındırarak çocuklara özel, renkli ve eğitici alanlara dönüştürmeyi hedefliyor. Çocukların özgürce oyun oynayabileceği bu alanlar, aynı zamanda motor becerilerini geliştirecek, sosyal iletişimlerini artıracak ve çevre bilinci kazandıracak şekilde tasarlandı. Ailelerin de güvenli şekilde vakit geçirebileceği bu sokaklar, mahalle yaşamını canlandırmayı amaçlıyor. İlk etapta, bin 138 metrekarelik bir alan çocukların eğlenerek öğrenebileceği bir oyun dünyasına dönüşecek. Mudanya Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü'nün hazırladığı projeye göre çocuklar sallanırken açılar ve yönleri, oyun alanında gezegenleri ve güneş saatini, çöp atarken geri dönüşümü, bisiklet veya akülü araç kullanırken temel trafik kurallarını öğrenecek. Akıl oyunlarıyla zihinsel becerileri desteklenecek. Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sokak oyunlarının da yeniden hayat bulacağı bu alanlar, çocukları güvenli sokaklara, arkadaşlığa ve sosyal etkileşime yönlendirmeyi hedefliyor.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mudanya'da Çocuk Dostu Sokak Projesi Başlatıldı - Son Dakika

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