Mudanya'da çocuklar yaz tatilini "sanat spor ve oyunla" geçiriyor - Son Dakika
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Mudanya'da çocuklar yaz tatilini "sanat spor ve oyunla" geçiriyor

Mudanya\'da çocuklar yaz tatilini "sanat spor ve oyunla" geçiriyor
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Mudanya Belediyesi, çocukların sosyal, kültürel ve fiziksel gelişimlerini desteklemek amacıyla sanat kursları, spor okulları ve oyun etkinlikleri düzenliyor. Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, yaz tatilinde yüzlerce çocuğu bir araya getiren etkinliklerin amacını, "Çocuklarımızın yaz tatilini dinlenmenin yanında öğrenerek, üreterek, spor yaparak ve sosyalleşerek geçirmelerini istiyoruz" diye aktardı.

(BURSA)- Mudanya Belediyesi, çocukların sosyal, kültürel ve fiziksel gelişimlerini desteklemek amacıyla sanat kursları, spor okulları ve oyun etkinlikleri düzenliyor. Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, yaz tatilinde yüzlerce çocuğu bir araya getiren etkinliklerin amacını, "Çocuklarımızın yaz tatilini dinlenmenin yanında öğrenerek, üreterek, spor yaparak ve sosyalleşerek geçirmelerini istiyoruz" diye aktardı.

Mudanya Belediyesi, çocukların gelişimini destekleyen çalışamarına devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Mudanya Gençlik ve Spor Merkezi'nde hazırlanan programlar ile çocuklar yaz tatilini öğrenerek, üreterek ve eğlenerek geçiriyor. Yaz kültür ve sanat kursları kapsamında çocuklar; resim, seramik, el sanatları, İngilizce ve temel oyunculuk atölyelerinde yeni beceriler kazanırken yaratıcılıklarını geliştirme fırsatı da buluyor. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen kurslar, çocukların sanatsal ve kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor.

HER HAFTA SONU MEYDANDA OYUN VAR

Yaz spor okullarında ise çocuklar basketbol, voleybol, aikido, masa tenisi ve pickleball branşlarında eğitim alıyor. Spor eğitimleri çocukların fiziksel gelişimlerini desteklerken takım ruhu, disiplin, paylaşım ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmalarına da katkı sunuyor. Yaz boyunca her hafta sonu İsmet İnönü Parkı'nda düzenlenen "Mütareke'de Oyun Var" etkinlikleri de çocuklardan yoğun ilgi görüyor. Sokak ve masa oyunları, yaratıcı drama, hikaye anlatımları, yüz boyama ve farklı etkinliklerle çocuklar keyifli vakit geçirme imkanı buluyor.

"ÇOCUKLARIMIZIN GELİŞİMİNİ DESTEKLİYORUZ"

Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, çocukların yaz tatilinde de nitelikli etkinliklerle buluşmasını önemsediklerini söyledi. Kültürden sanata, spordan oyuna uzanan programlarla çocukların farklı alanlarda kendilerini geliştirmelerine imkan sağladıklarını belirten Dalgıç, "Çocuklarımızın yaz tatilini dinlenmenin yanında öğrenerek, üreterek, spor yaparak ve sosyalleşerek geçirmelerini istiyoruz. Bu anlayışla hazırladığımız kültür ve sanat kursları, spor okulları ve oyun etkinlikleriyle onların hem fiziksel hem de sosyal gelişimlerini destekliyoruz. Her çocuğun ilgi duyduğu alanda kendini keşfedebileceği, yeteneklerini geliştirebileceği fırsatlar sunmayı önemsiyoruz. Çocuklarımızın mutlu, özgüvenli ve sağlıklı bireyler olarak yetişmesi için eğitimden sanata, spordan kültürel etkinliklere kadar her alanda yanlarında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Mudanya Belediyesi, Deniz Dalgıç, Güncel, Kültür, Sanat, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mudanya'da çocuklar yaz tatilini 'sanat spor ve oyunla' geçiriyor - Son Dakika

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