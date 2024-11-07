Mudanya\'da Fidan Dikimi Etkinliği

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Bursa'nın Mudanya ilçesinde "3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası" etkinlikleri kapsamında Göynüklü mevkisinde fidan dikimi yapıldı.

AK Parti Mudanya İlçe Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, "Her Fidan Ormana, Her Organ Hayata Dönüşsün Projesi"nin fidan dikim etkinliği, vefat eden ve organları bağışlanan donörlerin anısını yaşatmak amacıyla gerçekleştirildi.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve TEMA Vakfı işbirliğiyle düzenlenen etkinliğe, Bursa Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Arif Bayrak, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Gülten Doğrul, AK Parti Mudanya İlçe Başkanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğü yöneticileri, TEMA Vakfı gönüllüleri, öğrenciler ve organ nakli ile hayata tutunan vatandaşlar katıldı.

AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Arif Bayrak, etkinliğe ilişkin, "Organ bağışı ve ağaçlandırma konusunda ciddi çalışmalar yaptık. Organlarını bağışlayarak nice canlara nefes olan donörlerimiz anısına biz de hep birlikte geleceğe nefes olduk." ifadesini kullandı.