Mudanya'da Lozan Barış Antlaşması'nın 101. yılı kutlandı

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(BURSA) - Mudanya Belediyesi, Lozan Barış Antlaşması'nın 101'inci yıl dönümünde Mütareke Meydanı'nda söyleşi düzenledi.

Mütareke Meydanı'nda düzenlenen söyleşiye Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, CHP İlçe Başkanı Furkan Atalay, Belediye Başkan Yardımcısı Baran Güneş'in yanı sıra belediye meclis üyeleri ve Mudanyalılar katıldı.

Mudanya Belediye Meclis Üyesi, Lozan Mübadilleri Vakfı Mudanya Temsilcisi Cumhur Aksan'ın moderatörlüğünü üstlendiği söyleşide Bursa Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi DARD Başkanı Prof. Dr. Barış Özdal ile İstanbul Aydın Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi, DARD Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ragıp Kutay Karaca "101. Yılında Lozan Barış Antlaşması'nın Önemi"ni anlattı.

Lozan'ın önemine vurgu yaparak, Lozan'ın gizli belgelerinin olmadığını defalarca anlattığını dile getiren Barış Özdal, İsmet İnönü'nün Türkiye'yi Lozan'da temsil etme süreci hakkında bilgi verdi.

Lozan'ın çok ayrı bir değer olduğunu, barış getiren ve 101 yıldır yürürlükte olan bir anlaşma olduğunu belirten Kutay Karaca da Lozan'ı yaşatmak için dirayetli bir dış politikaya ihtiyaç olduğuna değindi.

Etkinlik sonunda konuşmacılara teşekkür eden Belediye Başkanı Dalgıç ise "Lozan Barış Antlaşması, ulusal sınırlarımızın tanındığı bir antlaşmadır. Etkinliğimize emek veren herkese teşekkür ediyor, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü başta olmak üzere bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve saygı ile anıyorum" diye konuştu.