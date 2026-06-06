Mudanya'da Motosiklet-Otomobil Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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Mudanya'da Motosiklet-Otomobil Kazası: 2 Yaralı

Mudanya\'da Motosiklet-Otomobil Kazası: 2 Yaralı
06.06.2026 12:51
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Mudanya'da motosikletin otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldılar.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde motosikletin otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

M.G'nin kullandığı 16 BNN 390 plakalı motosiklet, Güzelyalı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde manevra yapan İ.Ç. idaresindeki 16 AIH 793 plakalı otomobile çarptı.

Kazayı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle sürücü M.G. ile aynı motosiklette bulunan G.Ö. yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Motosiklet, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mudanya'da Motosiklet-Otomobil Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika

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