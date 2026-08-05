Mudanya'da Tavuk Çiftliğinde Yangın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mudanya'da Tavuk Çiftliğinde Yangın

Mudanya\'da Tavuk Çiftliğinde Yangın
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mudanya'da bir tavuk çiftliğinde çıkan yangında 12 bin tavuk telef oldu. Olay yerine ekipler sevk edildi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir tavuk çiftliğinde çıkan yangında yaklaşık 12 bin tavuk telef oldu.

Kırsal Dedeköy Mahallesi'nde bulunan bir tavuk çiftliğinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye, sağlık ve Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

Yangında, çiftlikte bulunan yaklaşık 12 bin tavuğun dumandan etkilenerek telef olduğu bildirildi.

Kaynak: AA

Hayvan Hakları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mudanya'da Tavuk Çiftliğinde Yangın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antarktika’daki Kan Şelalesi yakınlarında ökaryot canlıların izlerine rastlandı Antarktika'daki Kan Şelalesi yakınlarında ökaryot canlıların izlerine rastlandı
Yeniden Refah Partisi, çerçeve yasaya destek vermeyeceğini açıkladı Yeniden Refah Partisi, çerçeve yasaya destek vermeyeceğini açıkladı
Ankara’da köye inen kurtlar 15 koyunu telef etti Ankara'da köye inen kurtlar 15 koyunu telef etti
Fethiye’de tekne su aldı: 100 yolcu tahliye edildi Fethiye'de tekne su aldı: 100 yolcu tahliye edildi
Şirinevler’de metrobüsün çarptığı kadın yaralandı Şirinevler’de metrobüsün çarptığı kadın yaralandı
Acun Ilıcalı’dan rekor transfer Acun Ilıcalı'dan rekor transfer

19:00
Erzurumspor FK’ya Galatasaray maçı öncesi müjde
Erzurumspor FK'ya Galatasaray maçı öncesi müjde
18:52
Tüm şehir yanacak Salah’ın imza töreninin saati belli oldu
Tüm şehir yanacak! Salah'ın imza töreninin saati belli oldu
18:06
Akaryakıtta indirim bekleyenleri yıkan haber
Akaryakıtta indirim bekleyenleri yıkan haber
17:26
Sağlıkta yerli hamle: Milli ventilatörler 3 şehir hastanesine ulaştı
Sağlıkta yerli hamle: Milli ventilatörler 3 şehir hastanesine ulaştı
16:15
AK Partili Güler sinyali verdi Öcalan’ın çalışma koşullarına ve ziyaretlerine ilişkin düzenleme yapılabilir
AK Partili Güler sinyali verdi! Öcalan'ın çalışma koşullarına ve ziyaretlerine ilişkin düzenleme yapılabilir
15:09
12 Maddelik “Milli Dayanışma“ yasasının detayları netleşti İşte teklifin tüm maddeleri
12 Maddelik "Milli Dayanışma" yasasının detayları netleşti! İşte teklifin tüm maddeleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2026 19:04:36. #7.12#
SON DAKİKA: Mudanya'da Tavuk Çiftliğinde Yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.